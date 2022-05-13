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«Копійчане» підживлення для смородини: внесіть всього 2 ложки раз на 2 тижні, і ягода піде велика і солодка (відео)

20:13 13 травня 2022
«Копійчане» підживлення для смородини: внесіть всього 2 ложки раз на 2 тижні, і ягода піде велика і солодка (відео)

Багато садівників використовують для підживлення послід і різні суміші на його основі .

У той же час є куди простіші та ефективніші засоби для цих цілей, упевнені автори youtube-каналу «Поради біолога».

«Якщо ви хочете велику, ароматну ягоду на смородині, а також набагато більше врожаю, то можете використовувати таке ноу-хау», — йдеться у записаному відео.

Суть ноу-хау — використання картопляного крохмалю.

Потрібно взяти його упаковку і велику столову ложку.

«Розкидаємо біля куща дві столові ложки з крохмалем, а потім злегка пропушуємо грунт. Таке підживлення можна проводити один раз на два тижні, починаючи з весни і до самого кінця літа. Ягода дійсно стає більшою, ароматнішою, і підвищується врожай», — запевняють біологи .

Нагадаємо, раніше садівники поділилися ще одним способом підвищення врожайності садової смородини.

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