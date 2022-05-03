Підгодуйте кущі смородини цим у травні, і потім роздаватимете ягоди всім підряд — урожаєм завалює (відео)

Смородина — один з найвибагливіших чагарників. Але оскільки її кущі можуть рости дуже довгий час, ґрунт під ними виснажується, а врожай дрібніє — а разом із ним і його обсяг. А потім кущ перестає давати молоді пагони та гине.

Тому коли бруньки рушили в ріст і почали збільшувати зелену масу, це означає, що коренева система куща смородини вже активувалася, і може вбирати потрібне їй харчування, вважають автори youtube-каналу про рослини на присадибній ділянці.

Для приготування підгодівлі вони радять взяти 10 літрів відстояної води, а також курячий послід у будь-якому вигляді (гранульований або «натуральний» з курника).

Залежно від виду посліду вибирається і пропорція його додавання у воду.

Про пропорції для харчування смородини та процес його приготування автори каналу розповіли у короткому відео.

А раніше садівник із Вінницької області Віктор Семенюк поділився секретами правильної висадки винограду, яка стане запорукою чудового врожаю.

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