Радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів, який раніше заявляв, що путін, який почав широкомасштабну агресію в Україні, має намір йти до кінця, вважає, що країна-агресор вступила в третю фазу повномасштабної війни в Україні і готується до тривалих бойових дій, розраховуючи «торгуватися» із Заходом. .

В ефірі телемарафону він нагадував, що на першому етапі путінські війська планували «бліц криг» із захоплення нашої країни, а на другому — оточення української армії на сході.

Андрусів вважає, що противник планував масштабне оточення — до Павлограду, друге — разом із Краматорськом та Слов'янськом. «Тепер їм залишилося „маленьке“ оточення — Сєвєродонецька та Лисичанська, але і цього вони зробити не можуть» , — додав він.

Радник міністра вважає, що під час третьої фази війни в Україні противник оборонятиме рубежі, на яких йому вдалося закріпитися, що свідчить про прагнення затягування «спецоперації». «Це вказує на те, що вони вирішили перетворити війну на дуже довгу… Розраховують, що викликані війною кризи посадять Захід за стіл переговорів, і що Захід спробує нас на щось обміняти», — зазначив він.

Про третій етап війни говорив і міністр оборони України Олексій Рєзніков, який назвав його довготривалим.

«Щоб перемогти в ній, потрібно ретельно планувати ресурси, уникати помилок, проектувати нашу силу так, щоб ворог нарешті не витримав. На нас чекають надзвичайно складні тижні. Скільки їх буде точно, ніхто не скаже. У цей період ми триматимемо оборону переважно власними силами проти розлютованого агресора», — зазначав міністр і додавав, що зростання тиску санкцій на рф і збільшення іноземної допомоги Україні в перспективі декількох місяців повинні створити умови, за яких кремль остаточно втратить шанси досягти будь-якого успіху. Тоді, на думку Резнікова, має з'явитись нове вікно можливостей для України.

Він також наголошував, що відбувається стратегічний злам на користь України, і що цей процес триватиме деякий час: «У довгостроковій перспективі ці тенденції рзоблять поразку росії неминучою».

Раніше провідний розслідувач Bellingcat Христо Грозєв заявляв, що прогноз щодо бойових дій в Україні слід розділяти на військову та політичну складові. З політичної точки зору, на його думку, соціальну криза в росії має спровокувати розкриття кількості військових жертв у рф. На це він давав місяць. Щодо бойових дій, то розслідувач не виключив, що вони можуть тривати до кінця року.

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Фото Генштабу ЗСУ

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