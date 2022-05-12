Знаючи любов путіна до символізму, українці з острахом очікували на 9 травня. Прогнози експертів на цей день були далеко не оптимістичні. Багато хто сходився на думці, що очільник кремля може офіційно оголосити війну Україні замість спецоперації або повномасштабну мобілізацію. Однак виступ був стиснутий, та й про Україну в ньому не йшлося. Щоправда, згадувалось про «жителів Донбасу», «захист наших людей» та «недопустимість глобальної війни».



Власне, сам парад на Червоній площі в москві вже не був настільки помпезний, як у попередні роки. Глядачі не дочекались авіашоу, навіть символіки у вигляді літери «Z», яка заполонила росію та яку так полюбляють їхні пропагандисти, теж не спостерігалось. Зник з радарів і начальник генштабу ЗС рф Валерій Герасимов. Його присутність на подібних заходах ще донедавна була мало не обов'язковою. Однак попри те, що про Україну путін не згадував, розслаблятись не можна. Адже, на думку політолога, політичного та економічного експерта Тараса Загороднього, потрібно аналізувати не стільки сказане, скільки несказане. В інтерв'ю «ФАКТАМ» політолог не лише проаналізував виступ очільника кремля, але й розповів, кого по праву можна назвати автором російського ядерного шантажу, як зміниться тактика щодо ведення війни в Україні та що може спричинити революцію на просторах рф.

«Поки що існує ризик застосування тактичної ядерної зброї на території України»

— Тарасе, одразу хочеться проаналізувати виступ путіна на параді на честь 9 травня. Попри очікування, жодних важливих заяв не пролунало. Про що це може свідчити?

— Варто розуміти: путін бреше у 99 випадках зі 100. Він говорить правду, лише коли називає власне ім'я. Звичайно, виступ фактично нічого не означає, бо війна триває. Думаю, рф вирішила «йти в довгу» — ні війни, ні миру. Тобто не виграв — не програв. Очікуючи зміни зовнішньо-політичної кон'юнктури у світі для того, щоб вирішити завдання, які вони перед собою поставили: принаймні захопити Донецьку та Луганську області. В принципі, нічого не помінялось.

— Часто несказане може розповісти значно більше від озвученого. Тож про що промовчав путін?

— Не було погроз ядерною війною. Не виключено, що країни Заходу вже зрозуміли: це блеф. Такий висновок напрошується, судячи з поведінки країн НАТО і Америки, а вони демонструють достатню упевненість. Навіть особисто погрожують путіну. Можна побачити публікації у пресі, що якщо буде ядерний удар, знищать особисто путіна. Ніхто ядерну війну не розпочинатиме, але за потреби вони зроблять обмежений удар — це буде особисто путін.

До речі, ядерний шантаж вигадав не нинішній очільник кремля. Він був ще за часів радянського союзу. Його почав Хрущов. Тобто якщо щось не так, ми застосовуватимемо ядерну зброю.

Вже не йдеться про застосування ядерної зброї, направленої на країни НАТО. Тому що в Америки та інших ядерних держав є чітка позиція: буде удар у відповідь. Враховуючи те, що потенціали неспівмірні, звичайно, це буде програш рф. Судячи з побаченого, в росії це почули. Щоправда, поки що існує ризик застосування тактичної ядерної зброї на території України. Я цього не виключаю. Але ми теж бачимо попередження, що це викличе незворотні наслідки. Сподіваюсь, наступним кроком — приміром, з боку американців — буде надання гарантій Україні щодо незастосування ядерної зброї на її території.

«Той факт, що путін про Україну нічого не казав напряму, свідчить: ніхто не планує зупинятись»

— На якій підставі це могло б стати можливим?

— У момент подачі заявки про вступ до НАТО Швеція та Фінляндія стають уразливими. Ядерні держави дають їм гарантії на час вступу до альянсу. Думаю, Україна могла б вимагати таких гарантій від ядерних держав. Це цілком ймовірно.

Повертаючись до того, чого путін не сказав. Вважаю, промова була дуже агресивною щодо несказаного. Жодного слова про Україну він не сказав. Був Донбас, наша земля — все. Це означає: агресивних намірів щодо України вони не зняли. Росіяни хочуть викреслити Україну: щоб в нас не було своєї історії, знищити народ. Тобто той факт, що путін про Україну нічого не казав напряму, свідчить: ніхто не планує зупинятись. Принаймні поки живий путін.

Цікаво, ми не побачили літери «Z». Тобто пропаганда охопила всю країну, але чомусь особисто лідер не очолює її. Це свідчить про коливання. Тобто є боротьба «башт» всередині країни. Там розуміють стратегічний програш рф (можливо, й особисто путін), тому не хочуть йти на подальше загострення та бачать обмеження своїх можливостей, на даний момент.

— Ще один цікавий момент — замала кількість техніки на параді. Власне, це визнавали навіть самі пропагандисти.

— Не було й авіашоу. Хоч пєсков і казав, мовляв, погода погана. Але ж технологія розгону хмар існує ще з часів Радянського Союзу. Не виняток, що вони побоювались терактів з боку українців, думаючи, що хтось вистрелить з ПЗРК по літаку. Все ж війна переходить на територію росії, хоча вони цього дуже не хочуть. Водночас літак сам по собі був таким символом погроз Заходу. Оскільки путін про це не говорив, то не ризикнув підіймати авіацію.

Думаю, вони вже не прив'язуються до дат і йтимуть в довгу: перемелюватимуть схід нашої країни, намагаючись оточити Донбас. Найімовірніше, їхня головна стратегія — вихід на переговори з Україною з метою «заморозити» цей конфлікт. Судячи з заяв наших західних партнерів, вони про це добре знають і не погодяться на таке.

Знаєте, це мені нагадує ситуацію, коли Гітлер у 1943−1944 році намагався вийти на переговори з Черчиллем, який відповів: «Все, вже жодних переговорів не буде». Підтверджує таку думку й офіційна позиція Заходу: це надання безлімітної допомоги для отримання повної перемоги України.

— До речі, на параді ми не побачили генерала Герасимова.

— Так. Раніше він завжди був. Вірогідніше за все, це підтвердження чуток про поранення в Україні чи навіть його загибель.

«Більшість росіян воювати не хоче. Понад 80% проти мобілізації»

— Перейдемо до справ всередині росії. Останнім часом там спостерігається низка пожеж. Чи не є «червоний півень» передвісником революції?

— Росія — величезна країна. Це в телевізорі картинка страшно виглядає, але ж вони з року в рік так і живуть. Торік у них згоріло лісів на площі розміром зі Швейцарію.

Росія може повстати тоді, коли одночасно зійдеться кілька факторів, які спричинять рух людей.

Перше — підрив довіри до лідера.

Друге — повна мобілізація, що стане визнанням розгрому їхньої армії. До слова, більшість росіян воювати не хоче. Понад 80% проти мобілізації. Якщо подивитись на географію, кого саме вони беруть в армію, то це депресивні регіони, де немає навіть унітазів. Там у чоловіків три шляхи в житті: тюрма, алкоголізм чи армія. У великих містах вони намагаються не проводити мобілізацію. Адже урбанізоване суспільство не готове воювати.

Таким чином, основними чинниками революції є — підрив довіри до лідера, усвідомлення, що армію знищили.

Третє — у народу на руках буде зброя. ФСБ не довіряє власним людям. Там розуміють, що ця зброя може повернутись точно не на українців. Якщо згадати, у 1917 році, коли була масова мобілізація, зброя повернулась не туди, куди хотілось.

Все ж головне — недовіра до путіна, бо вони аж занадто «перекачали» людей пропагандою.

До речі, говорячи про відмінність німецького фашизму від російського рашизму, то фашизм — це була релігія агресивної молоді. В росії сьогодні головний символ — бабуся з прапором. Це не випадковість. Адже головний, хто підтримує дії путіна, — пенсійна група. Вони самі не хочуть і не можуть воювати, бо це реваншистська ідеологія. Молодь до історії з Україною в принципі або нейтрально ставиться, або негативно. Звичайно, хтось піде воювати, проте загального бажання немає, особливо в урбанізованій частині рф. І це розуміє й путін, при всіх своїх недоліках. Тому як зійдуться всі ці фактори, тоді можливий підйом людей. Не вірю, що пожежі та все інше кудись зрушить росію.

— Тобто шансів, що росія повстане, немає?

— Не зовсім. Єдине питання — національних автономій. Міжнаціональне питання може стати таким тригером, бо вони в основному беруть бурятів, дагестанців. У національних республіках може з'явитись запитання: чому ми вмираємо, а росіяни — ні?

— Чула думку, що росія не бажає йти на мирні перемовини з Україною, бо їм потрібна лише перемога.

— Це блеф, який йде з часів Радянського Союзу. За наявності еліт, які розуміють, що країна у безвиході, треба вирішувати питання з однією людиною. Може бути самогубство, яке не викличе ні в кого жодних заперечень. Тим паче в історії рф так було багато разів.

У продовженні інтерв'ю, що вийде незабаром, йтиметься про те, чому в Німеччині бояться перемоги росії, хоча чимало чиновників та політиків «сиділи» у кремля на зарплаті. А також про те, що Китай використовує росію, як росія — «ДНР» і «ЛНР», лише у світовому масштабі.

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