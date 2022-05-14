Буде три сесії: визначено терміни проведення національного мультипредметного тесту

Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет підписав наказ, яким затверджено календарний план організації та проведення у 2022 році національного мультипредметного тесту (НМТ), який проводитимуть замість ЗНО. Про це повідомляє сайт міністерства.

Так, тестування проходитиме в три сесії:

• основна: 18 липня — 10 серпня;

• додаткова: 16−20 серпня;

• спеціальна: 12−16 вересня.

Якщо протягом основного періоду реєстрації створено реєстраційну картку учасника ЗНО, особа є потенційним учасником НМТ. Для того, щоб мати змогу взяти участь у НМТ, з 20 травня до 7 червня на своїй Інформаційній сторінці треба обов’язково підтвердити своє бажання проходити тестування й обрати із запропонованого переліку назву населеного пункту, у якому (або поблизу з яким) буде перебування в період проведення НМТ. Ті випускники, які у визначений період не підтвердять свою участь в НМТ, не зможуть скласти тестування. Також з 21 червня до 7 липня потрібно буде обов’язково уточнити своє місце перебування під час проведення основної сесії НМТ.

Охочим, які не мали можливості вчасно створити реєстраційну картку для участі у НМТ, можна буде це зробити з 10 до 20 червня, а потім 8−12 липня на своїй Інформаційній сторінці обов’язково підтвердити бажання проходити НМТ для участі в додатковій сесії тестування.

Ті, хто не матиме змоги прибути до тимчасових екзаменаційних центрів під час основної сесії, зможуть пройти тестування під час додаткової або спеціальної сесій. Для цього учасникові/учасниці потрібно подати заявку для участі у відповідній сесії тестування. Це можна буде зробити 1−10 серпня — для участі в додатковій сесії, 1−7 вересня — для участі в спеціальній сесії.

До 12 липня 2022 року для зареєстрованих учасників з’явиться можливість завантажити зі своїх Інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення НМТ. Учасники ж інших сесій НМТ матимуть змогу дізнатися про дату, час і місце проведення тестування до 12 серпня (додаткова сесія) і 10 вересня (спеціальна сесія).

Інформацію про результати основної сесії НМТ буде розміщено на Інформаційних сторінках учасників тестування до 12 серпня 2022 року, додаткової сесії — до 21 серпня, спеціальної — до 19 вересня.

Нагадаємо, з 12 до 19 травня в Українському центрі оцінювання якості освіти працює спеціальна «гаряча лінія», зателефонувавши на яку можна дізнатися логін і пароль входу на свою Інформаційну сторінку.

Як писали «ФАКТИ», раніше народний депутат Інна Совсун повідомила, що мультипредметний тест матиме 20 завдань закритого типу з української мови, математики та історії України.

Фото Pixabay

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