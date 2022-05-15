У ніч на неділю, 15 травня, на Forum Stadium в Інглвуді (Лос-Анджелес, штат Каліфорнія, США) відбувся видовищний 12-раундовий бій за титул абсолютного чемпіона світу у першій напівсередній вазі (до 69,9 кг) між володарем титулів WBC, WBA Super та IBF американцем Джермеллом Чарло (35 перемог, 19 з них — нокаутом, 1 поразка, 1 нічия) та власником пояса WBO аргентинцем Брайаном Кастаньо (17 перемог, 12 з них — нокаутом, 1 поразка, 2 нічиї).

Як відомо, перша сутичка суперників влітку минулого року, не зважаючи на помітну перевагу аргентинця, завершилася нічиєю, і ось у поєдинку-реванші на кону стояли одразу чотири пояси.

Цього разу 31-річний Чарло на прізвисько Залізна людина розпочав поєдинок значно активніше. Але ближче до четвертого раунду бій вирівнявся, і боксери раз у раз влаштовували круті розміни ударами. У сьомій трихвилинці американець сколихнув 32-річного опонента потужним «пострілом» з лівої, але Кастаньо вистояв.

Розв'язка настала в 10-му раунді, коли Чарло все ж нокаутував аргентинця (після першого нокдауну Кастаньо насилу встав, але незабаром знову опинився на канвасі рингу) і став першим в історії абсолютним чемпіоном світу в першій середній вазі.

Джермелл Чарло - перший в історії абсолютний чемпіон світу в першій легкій вазі

До речі, брат-близнюк Джермелла Чарло — Джермалл Чарло, який свого часу перемагав українця Сергія Дерев'янченка, — теж чинний чемпіон світу з боксу (за версією WBC у середній вазі). Така ось чемпіонська родина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що уродженець України Максим Продан у бою в Мілані відправив суперника у нокдаун, але прогавив нокаут і програв.

Фото Twitter Showtime Boxing

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