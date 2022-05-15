Колишній футболіст «Барселони» загинув із братом у страшній ДТП

Колишній форвард іспанської «Барселони» та молодіжної збірної Аргентини Максі Ролон загинув у автомобільній катастрофі у віці 27 років, повідомляє ole.com.ar.

«Фіат» Ролона на швидкості злетів з дороги і врізався у дерево. Разом із Максі загинув його 30-річний брат Аріель Ернан. Повідомляється, що водій та пасажир померли на місці до прибуття пожежників, швидкої допомоги та поліції.

Зазначимо, що Максі Ролон виступав за другу команду «Барселони», а також за кілька клубів у Південній Америці (зокрема, за бразильський «Сантос») та на Близькому Сході. З «Барселоною» форвард у 2014 році виграв Юнацьку лігу УЄФА, а з молодіжною збірною Аргентини у 2015-му разом із братом-близнюком Леонардо — чемпіонат Південної Америки U20, забивши, зокрема, переможний м'яч у принциповому поєдинку з Бразилією.

Максі Ролон з легендарним ексодноклубником по "Барселоні" Неймаром

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній футболіст «Реала» Фредді Рінкон помер після страшної автомобільної аварії.

Фото Instagram, Ole.com.ar

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