Смертельна ДТП з автобусом із Польщі на Кіровоградщині: загинули дві жінки та дитина

У ніч на неділю, 15 травня, в Кіровоградській області на дорозі «Стрий-Ізварине» зіткнулися пасажирський автобус сполученням Слупськ (Польща)-Харків і вантажівка (у березні аналогічна ДТП сталася і на Хмельниччині). Загинуло троє людей, ще двоє травмувалися.

Про це «Суспільному «повідомила представник поліції у регіоні Віталіна Бевзенко.

З її слів, заблоковані в автобусі тіла загиблих діставали рятувальники. Автобус із дороги прибрали.

У свою чергу, керівник обласного Центру екстреної медичної допомоги Олександр Ярошенко уточнив, що внаслідок аварії загинули дві жінки і дитина.

«За тією інформацією, яка є в мене, автобус їхав із Польщі. Загиблим жінкам було 39 та 45 років, здається. Вони загинули на місці. „Швидка“ відвезла дитину до обласної дитячої лікарні, але, на жаль, врятувати її не вдалося» , — повідомив він.

Рятувальна операція

Травмованим лікарі «швидкої» надали допомогу на місці і відвезли до лікарні міста Мала Віска. Водій автобуса від госпіталізації відмовився.

Нагадаємо, на початку травня жахлива ДТП з великою кількістю жертв сталася на Рівненщині, де автобус Setra зіткнувся з бензовозом та мікроавтобусом. У салоні автобуса, який прямував до Польщі, перебували 34 пасажири та один водій.

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