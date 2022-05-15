31.91 / 31.83 33.15 / 33.14
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Смертельна ДТП з автобусом із Польщі на Кіровоградщині: загинули дві жінки та дитина

18:24 15 травня 2022
Оперативне фото ДСНС

У ніч на неділю, 15 травня, в Кіровоградській області на дорозі «Стрий-Ізварине» зіткнулися пасажирський автобус сполученням Слупськ (Польща)-Харків і вантажівка (у березні аналогічна ДТП сталася і на Хмельниччині). Загинуло троє людей, ще двоє травмувалися.

Про це «Суспільному «повідомила представник поліції у регіоні Віталіна Бевзенко.

З її слів, заблоковані в автобусі тіла загиблих діставали рятувальники. Автобус із дороги прибрали.

У свою чергу, керівник обласного Центру екстреної медичної допомоги Олександр Ярошенко уточнив, що внаслідок аварії загинули дві жінки і дитина.

«За тією інформацією, яка є в мене, автобус їхав із Польщі. Загиблим жінкам було 39 та 45 років, здається. Вони загинули на місці. „Швидка“ відвезла дитину до обласної дитячої лікарні, але, на жаль, врятувати її не вдалося» , — повідомив він.

Рятувальна операція

Травмованим лікарі «швидкої» надали допомогу на місці і відвезли до лікарні міста Мала Віска. Водій автобуса від госпіталізації відмовився.

Нагадаємо, на початку травня жахлива ДТП з великою кількістю жертв сталася на Рівненщині, де автобус Setra зіткнувся з бензовозом та мікроавтобусом. У салоні автобуса, який прямував до Польщі, перебували 34 пасажири та один водій.

675

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Архівне фото

Зеленський приміряв «панамку Калуша» і спричинив фурор у мережі: «Він точно щось знає!»

Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Томати

Додайте це при пересадці розсади у відкритий ґрунт, і вдячні томати завалять вас фантастичним урожаєм (відео)

Томати

Листя на помідорах скручується «човником»: у чому причина і що робити

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.