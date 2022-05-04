Майже 30 людей загинули у страшній ДТП під Рівним: стали відомі подробиці (фото, відео)

У смертельній ДТП на Рівненщині за участю мікроавтобуса, автобуса та бензовозу загинуло 26 людей, ще 12 травмовані.

Як повідомляють у Національній поліції, наразі встановлено, що водій автомобіля «Mercedes-Benz Vito» обганяв інший транспортний засіб, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з бензовозом.

Фото НПУ

Фото НПУ

«Особистість загиблого водія мікроавтобусу поки не встановлена. На момент ДТП у салоні автобуса „Setra“, який прямував до Польщі, перебували 34 пасажири та один водій. З'ясувалося, що ще один пасажир мав сідати у місті Броди, а другий водій — у Львові Загалом у ДТП загинули 26 осіб: 24 пасажири та двоє водіїв (мікроавтобусу та автобусу) Травмувалося 12 осіб: 11 — пасажирів автобусу та водій бензовозу. Усі пасажири — у віці від 17 до 69 років Молодшому 12 травня мало б виповнитися 18 років», — йдеться у повідомленні.

Фото НПУ

Фото НПУ

Рідні українців, які потрапили у цю страшну ДТП, можуть отримати інформацію про родичів за телефоном поліції Рівненщини — 067 675 42 92.

На місці події продовжують працювати спецслужби, відбувається зачистка дорожнього покриття. Рух на цій ділянці повністю відновлено.

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні висловив співчуття рідним та близьким загиблих у цій страшній аварії: «На Рівненщині сталася жахлива дорожня аварія… Станом на даний момент — 17 загиблих. Але жертв може бути більше. Мої щирі співчуття всім, хто втратив рідних, втратив близьких. Доручив надати всю необхідну допомогу постраждалим».

Нагадаємо, що днями під Києвом у ДТП загинули батьки чотирьох дітей — п'яний водій (депутат однієї з селищних рад) збив подружжя, яке їхало на моторолері.

Фото Нацполіції України

2398

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter