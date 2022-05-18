31.95 / 31.89 33.36 / 33.49
Київ: +7
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Ворог намагається наступати на Донбасі, на інших напрямках пішов у оборону, — Генштаб

9:07 18 травня 2022
Боєць ЗСУ

На початок 84-го дня протистояння України повномасштабній збройній агресії рф ворог здійснює вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку, та вживає заходів для посилення наступального угруповання. Зокрема, як повідомляють у Генштабі ЗСУ, на Слов’янському напрямку здійснюється наступ ворога на населений пункт Довгеньке, причому все відбувається за підтримки підрозділів реактивної та ствольної артилерії.

Тим часом на Донецькому напрямку ворог продовжує наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках, а в Маріуполі зосереджує всі зусилля на блокуванні наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь», де продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

Проте на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу було відбито 12 атак ворога, знищено 3 танки, 3 артилерійські системи, 6 одиниць бойової броньованої техніки та 7 автомобілів противника.

Оперативні дані про втрати ворога

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог ще посилює угруповання військ для проведення наступу на напрямку Пологи — Оріхів, однак на Харківському напрямку вже зосередився на утриманні займаних позицій та недопущенні подальшого просування наших військ. При цьому здійснюються артилерійські обстріли населених пунктів Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник.

А в прикордонних районах рф задля демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України противник посилює систему протиповітряної оборони та інженерного обладнання позицій, одночасно здійснюючи ракетні обстріли регіонів України — лише за минулу добу підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ було уражено десять БпЛА оперативно-тактичного рівня, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили один БпЛА та чотири крилатих ракети.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні до українців 17 травня президент повідомив про продовження евакуаційної гуманітарної місії з території оточеного ворогом комбінату «Азовсталь» у Маріуполі.

Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

315

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пошкоджений будинок

Борги за комуналку спишуть лише за однієї умови

Полуниця

Дайте полуниці аспірин і готуйте величезні ящики для збирання врожаю: ягода буде велика та солодка (відео)

Цвіль на стіні

Позбавте свій будинок від цієї гидоти: як швидко та ефективно прибрати цвіль зі стін та стелажів у коморі або у погребі (відео)

Яблуня

Щоб яблуні ломилися від урожаю, підгодуйте їх цим засобом раз на п'ять років (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.