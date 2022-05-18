Ворог намагається наступати на Донбасі, на інших напрямках пішов у оборону, — Генштаб

На початок 84-го дня протистояння України повномасштабній збройній агресії рф ворог здійснює вогневий вплив уздовж всієї лінії зіткнення та у глибині оборони наших військ у Донецькому операційному районі та на Слов’янському напрямку, та вживає заходів для посилення наступального угруповання. Зокрема, як повідомляють у Генштабі ЗСУ, на Слов’янському напрямку здійснюється наступ ворога на населений пункт Довгеньке, причому все відбувається за підтримки підрозділів реактивної та ствольної артилерії.

Тим часом на Донецькому напрямку ворог продовжує наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, Бахмутському, Авдіївському та Курахівському напрямках, а в Маріуполі зосереджує всі зусилля на блокуванні наших підрозділів в районі заводу «Азовсталь», де продовжує завдавати артилерійських та авіаційних ударів.

Проте на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу було відбито 12 атак ворога, знищено 3 танки, 3 артилерійські системи, 6 одиниць бойової броньованої техніки та 7 автомобілів противника.

Оперативні дані про втрати ворога

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог ще посилює угруповання військ для проведення наступу на напрямку Пологи — Оріхів, однак на Харківському напрямку вже зосередився на утриманні займаних позицій та недопущенні подальшого просування наших військ. При цьому здійснюються артилерійські обстріли населених пунктів Циркуни, Руські Тишки, Черкаські Тишки та Питомник.

А в прикордонних районах рф задля демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України противник посилює систему протиповітряної оборони та інженерного обладнання позицій, одночасно здійснюючи ракетні обстріли регіонів України — лише за минулу добу підрозділами протиповітряної оборони Сухопутних військ було уражено десять БпЛА оперативно-тактичного рівня, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил знищили один БпЛА та чотири крилатих ракети.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні до українців 17 травня президент повідомив про продовження евакуаційної гуманітарної місії з території оточеного ворогом комбінату «Азовсталь» у Маріуполі.

Фото facebook.com/GeneralStaff.ua

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