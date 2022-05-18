«Диктатор програє, але потрібен новий Чаплін, який доведе сьогодні, що кіно перестало бути німим», — Зеленський на відкритті Канського фестивалю

Президент України Володимир Зеленський звернувся за допомогою відеозв'язку до учасників церемонії відкриття ювілейного 75-го кінофестивалю у Каннах. Цій події глава держави присвятив частину традиційного вечірнього звернення до українців 17 травня.

За словами Зеленського, виступ став частиною його зусиль щодо створення якнайбільшої міжнародної аудиторії для України, щоб у всьому світі підтримували нашу державу і щоб тиснули на росію на всіх рівнях.

«Інформаційний тиск, дипломатичний, а також культурний — ось що нам потрібно. Щоб, як і під час Другої світової війни, боротьба за свободу могла спиратися в тому числі і на силу мистецтва. Сьогодні, під час церемонії відкриття Канського кінофестивалю, звернувся до світової кінематографічної спільноти. І нагадав, що зараз, як і в 1940-х роках, потрібно сміливо відкрито захищати свободу та боротися з диктатурою. Саме зараз цей час. Коли мова кіно може і має стати мовою боротьби за свободу», — заявив президент.

А в ході виступу в Каннах Зеленський зазначив, що українські міста зараз знищені аж ніяк не віртуальною графікою.

«Кіно мовчатиме чи говоритиме?.. Наші міста зруйновані не віртуальною графікою. Землю нашої країни вже розірвано тисячами окопів. Звичайно, ми продовжимо битися. І ми не маємо іншої альтернативи, ніж боротися за свободу. І я певен, що диктатор програє. Але мають прозвучати слова як 1940-го. Прозвучіть зі всіх екранів вільного світу. Потрібен новий Чаплін, який доведе і зараз, що кінематограф не є німим» , — вважає президент України.

Також у вечірньому зверненні президент прокоментував масштабні обстріли рашистами України 17 травня:

«83-й день нашої оборони розпочався з досить серйозної комбінації російських ударів по Україні. Ракетний обстріл Львівської області, Сумщини, Чернігівщини. Авіаудари в Луганській області. Специфічна диверсійна активність у прикордонних районах України. просто випробування наших сил. Це своєрідна спроба компенсації російської армії за серію провалів на сході та півдні нашої країни», — заявив глава держави.

Поінформував він і про нові телефонні переговори з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном. За словами Зеленського, з першим обговорювалася оборонна підтримка України та взаємодія на рівні Євросоюзу, а з французьким лідером було порушено й питання евакуації українських військових із «Азовсталі».

«Евакуаційна місія триває, її курують наші військові та розвідники, залучені найвпливовіші міжнародні посередники», — зазначив Зеленський.

Окремо з президентом Франції було обговорено перебіг розгляду української заявки на набуття Україною статусу кандидата на вступ до ЄС.

У Єлисейському палаці за підсумками спілкування Макрона та Зеленського запевнили, що продовжуватимуть постачання озброєння Україні, і найближчими тижнями ці поставки збільшаться, так само як і надання гуманітарної допомоги.

«Президенти також обговорили гарантії безпеки, які забезпечують дотримання суверенітету України та можливі шляхи вирішення проблеми експорту українського зерна», — йдеться у повідомленні прес-служби Макрона.

Нагадаємо, Європарламент рекомендував надати Україні статусу кандидата на вступ до ЄС за прискореною процедурою ще 1 березня.

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