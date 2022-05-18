У МОН розповіли, чи отримають атестат школярі з тимчасово окупованих територій

В Уряді відреагували на побоювання мешканців тимчасово окупованих територій України про те, що випускники місцевих шкіл не зможуть отримати українські атестати та документи про освіту.

Як заявив міністр освіти та науки Сергій Шкарлет в ефірі інформаційного телемарафону, цього не станеться.

За його інформацією, нині на тимчасово непідконтрольній Україні території опинилися приблизно 800 шкіл, при цьому у понад 280 школах, які переважно розташовано на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, уже завершили навчання.

Проте, заявив очільник МОН, незалежно від того, чи можуть діти наразі продовжувати освітній процес чи ні, документи про освіту буде видано всім без винятку випускникам.

«Всіх без винятку школярів буде атестовано по щорічній оцінці», — сказав Шкарлет.

Нагадуємо, об'єктами ракетних атак російської армії по Україні останнім часом все частіше стають школи. Так, нещодавно на Луганщині під час удару по школі в Білогорівці загинули не менше 60 місцевих мешканців, які ховалися у шкільному підвалі.

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