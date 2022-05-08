Росіяни продовжують обстрілювати теріторію України. На Луганщині від авіаудару по школі в Білогорівці попередньо загинули 60 осіб. Про це йдеться у повідомленні Луганської обласної військової адміністрації в Telegram.

«О 16:37 7 травня в Білогорівці внаслідок російського авіаудару виникли пожежі в будівлі школи на площі близько 300 м кв. та в будинку культури. Пожежу ліквідовували майже чотири години, потім проведено розбирання завалів та, на жаль, знайдені тіла двох загиблих. Евакуйовані з-під завалів 30 осіб, семеро з яких поранені. Скоріш за все, усі 60 осіб, що залишалися під уламками будівель, загинули. Це справжні звірства „руського миру“: цинічний обстріл школи із бомбосховищем, вбивство дітей в Привіллі. Росіянам неважливо, кого вбивати. Не може військового — вб’є беззахисну дитину», — повідомили у відомстві.

Там нагадали, що вчора вдень окупаційні війська рф з «градів» та «ураганів» обстріляли Привілля. Загинули 11-ти та 14-річний хлопці, їх 69-річна бабуся, 12-ти й 8-річна сестри загиблих отримали тяжкі поранення й були госпіталізовані до лікарні. Як з’ясувалось, бабуся з онуками вийшли зі сховища на декілька хвилин і саме в цей час ворог вдарив по місту.

Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай в ефірі телемарафону, ЗСУ відійшли від Попасної на більш укріплені позиції, підготовлені заздалегідь.

«На жаль, наші війська справді відійшли трохи від Попасної, бо місто обстрілювали понад два місяці. Там і бомби, і ракети, і міни, артилерія. Там зруйновано все вщент. Тому наші відійшли на міцніші позиції, які готувалися раніше», — сказав він. Також Гайдай зазначив, що зараз тривають важкі бої на напрямі Сєвєродонецьк-Воєводівка, а також на території Гірської громади, до якої входять такі населені пункти, як Тошківка, Катеринівка, Золоте-4.

Як писали «ФАКТИ», 7 травня росіяни обстріляли території двох громад на Сумщині. Вони були обстріляні з повітря. Внаслідок обстрілу поранено військовослужбовця Державної прикордонної служби України.

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