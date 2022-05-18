Бізнес просить звільнити Гетманцева: в ЗМІ назвали причини

Перевірки, підвищення податкового тиску, а також схеми на митниці та зростання протекціонізму та ролі держави в економіці — основні причини, через які бізнес звернувся до президента Зеленського з вимогою звільнити голову комітету з податків Данила Гетманцева з посади секретаря Нацради відновлення України. Про це йдеться у матеріалі «Апострофа».

Зокрема, видання наводить низку прикладів, згідно з якими діалог Гетманцева з бізнесом фактично неможливий.

«Перший такий приклад — повернення перевірок. Попри те, що половина бізнесу в країні не працює, а ще щонайменше дві третини від половини, що залишилася, працюють далеко не в обсягах мирного часу, Гетманцев пропонує скасувати мораторій на перевірки підприємців, якщо тільки вони не працюють у зоні бойових дій або не постраждали безпосередньо від війни. Таким чином, крім ризиків, що постійно нависають над будь-яким (все ще працюючим) підприємцем, Гетманців хоче додати ще й ризики перевірок з усіма корупційними наслідками, що випливають», — йдеться у статті.

На думку автора, великого обсягу додаткових ресурсів до бюджету це не принесе, «а ось кишені нечистих на руку чиновників, напевно, поповнить».

Другий приклад, який наводить видання, — повернення до стандартних ставок оподаткування після тимчасового послаблення та запровадження пільгових ставок податків з обороту та ПДВ для малого та середнього бізнесу.

«Сьогодні основне завдання уряду — шукати фінансування для бюджетних видатків (пенсії, вчителі, лікарі, військові. — Авт.) за кордоном або через боргові папери. Функція ж бізнесу при цьому — давати роботу та засоби для існування громадянам, що залишилися в країні. Особливо важливою тут є роль експортерів… Але навіть для них Гетманцев має „сюрприз“: повернення ПДВ експортерам він пропонує провести держоблігаціями, а той факт, що за облігації не можна купити обладнання, зробити передоплату за сировину або виплатити зарплату людям, головного фіскалізатора країни, схоже, не турбує», — пише автор.

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