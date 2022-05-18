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Події

«От бл*, я по колесах стріляв»: рашисти вбили жителя Херсона, а його сестру важко поранили

15:45 18 травня 2022
Антон Кушнір з близькими

Рашисти розстріляли автомобіль директора херсонського автосалону «Вольво» Антона Кушніра. Чоловік загинув, його сестра отримала поранення. Про це повідомляє місцеве видання «Мост».

«Антон, з яким, окрім сестри, в одній машині перебували також жінки й діти, намагалися виїхати з Херсона до Миколаєва. Проїхавши після блокпосту 20−30 км, люди, які пробували виїхати, побачили, як з боку дороги раптово вилетіли сигнальні ракети, почалися автоматні черги та обстріл. Авто Антона зупинилося, з нього випала його сестра. Мікроавтобус їхній також був обстріляний, бак — пробитий. Антону пострілом розірвало голову. Сестру поранило уламками від голови брата. На крики волонтера «Ми цивільні!» вийшли військові з посадки, і той, хто стріляв, без краплі співчуття сказав: «От бл*, я по колесах стріляв. Ну що ви хочете — війна! У нас наказ — розстрілювати усіх, хто їде цією дорогою».

Відомо, що тіло загиблого Антона Кушніра та його машину окупанти не дозволили забрати. Є версія, що його поховали місцеві жителі.

Раніше повідомлялося, що на Херсонщині рашисти закатували ветерана АТО, батька 4 дітей, який до того переніс операцію на серці.

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