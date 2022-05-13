“Псевдореферендум неможливий через проукраїнські настрої населення”: фейкова влада Херсонщини оголосила про свої злочинні плани

11 травня проголошений російськими загарбниками фейковим «заступником голови військово-цивільної адміністрації» Кирило Стремоусов зробив у Херсоні кілька заяв про злочинні наміри «входження області до складу росії». Зокрема, констатував неможливість організації будь-якого псевдореферендуму через очевидні проукраїнські настрої населення та через масову відмову місцевого самоврядування співпрацювати із загарбниками.

«Крім того, Кирило Стремоусов обіцяє „пізніше“ наладити „банкову“ та „пенсійну“ систему в регіоні, але водночас констатує неволодіння окупантами будь-якими статистичними даними та реєстрами щодо населення Херсонської області.

Заходження „російського банку“ в Херсон раніше анонсувалося окупантами „з початку травня“, але цього так й не відбулося; тепер загарбники обіцяють херсонцям хіба що фейковий „банк“ з окупованого ними Донецька, — повідомляють в Асоціації реінтеграції Криму. — Так само окупанти констатують відсутність у регіоні проросійські налаштованих вчителів та журналістів, для чого планують завезти їх з окупованого Криму та утворити в Херсоні фейковий мовник „Таврія“. Також Стремоусов обіцяє пасажирське залізничне сполучення між Херсоном та Кримом, але лише після злочинного „заняття Миколаєва та Одеси“, тобто — фактично ніколи. Ним анонсується й під’єднання енергосистеми регіону до кримської, оскільки для всіх очевидним є неспроможність агресора налагодити перспективну роботу наявних в Херсонській області електростанцій».

Водночас у регіоні, за словами експертів, тривають масові викрадання та вбивства російськими загарбниками місцевих жителів з активною громадянською позицією. Також окупанти, згідно з повідомленнями української влади та медіа, розгорнули у Генічеській громаді вирощування плантацій конопель для виробництва наркотиків. Масово підпалюють херсонські ліси біля Олешок, Голої Пристані та на Кінбурнському півострові. Очевидно, що агресор цілком усвідомлює невідворотність деокупації півдня Збройними Силами України.

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