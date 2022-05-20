Через дружбу з Кремлем: Європарламент готує санкції проти колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера

Більшість членів Європарламенту проголосували за введення санкцій проти колишнього канцлера Німеччини Герхарда Шредера. Про це повідомляє німецьке видання Der Standard. Санкції проти Шредера будуть запроваджені через його зв'язки з росією. Він обіймає посаду голови ради директорів компанії «Роснефть».

Крім колишнього канцлера до станційного списку може потрапити екс-міністр закордонних справ Австрії Карін Кнайсль. Вона також входить до ради директорів «Роснефти».

Крім того, Європарламент називав імена колишнього віце-канцлера Австрії Вольфганга Шюсселя та колишнього прем'єр-міністра Франції Франсуа Фійона. Вони також пов'язані з російськими компаніями. Фійон входив у ради директорів «Зарубіжнафти» та «Сібура», а Шюссель був членом ради директорів «Лукойлу». Після вторгнення росії в Україну вони обидва залишили свої посади у російських компаніях.

Європарламент закликає Шредера і Кнайсль наслідувати їхній приклад, щоб уникнути санкцій.

Раніше Reuters з посиланням на відповідне розпорядження повідомляв про рішення правлячої коаліції Німеччини позбавити Герхарда Шредера привілеїв екс-канцлера через його зв'язки із росією.

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