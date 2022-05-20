32.07 / 31.52 33.52 / 33.09
Київ: +15
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Шоу-бізнес

Святослав Вакарчук знову стане батьком

10:01 20 травня 2022
Святослав Вакарчук

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, котрий під час війни їздить містами України з благодійними концертами, знову стане батьком. Обранка музиканта Євгена Яцута чекає на дитину. Про це стало відомо після відвідин продюсером заходів Каннського кінофестивалю. Євгенія з'явилася в українському павільйоні кіноринку у вільній білій сукні, яка вже не могла приховати животик, що помітно округлився.

Вагітну кохану Вакарчука зняли на відео ТСН. Від коментарів Яцута відмовилася.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук став батьком у серпні минулого року. Євгенія Яцута народила йому сина Івана, якого назвали на честь діда. Пара не коментує своїх стосунків. Довгий час Святослав приховував і народження спадкоємця. Майже через півроку він підтвердив, що дуже щасливий, що у 46 років став батьком. Раніше Вакарчук розповів, що дуже сумує за сім'єю та за маленьким сином.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що модель та телеведуча Вікторія Маремуха вперше стане мамою.

580

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

корабель

«Тепер кораблі рф в Севастополі — це не флот, а флотилія»: експерти розповіли про «новий флагман» рашистів

Наталія Забіяко

«Виявилася невдячною тварюкою»: в Росії на віцечемпіонку Олімпійських ігор повісили тавро зрадниці

Полуниця

Дайте полуниці аспірин і готуйте величезні ящики для збирання врожаю: ягода буде велика та солодка (відео)

Безпечне миття вікон з боку вулиці: як зробити це без ганчір&#39;я і натирання, і, найголовніше&nbsp;— без розлучень

Безпечне миття вікон з боку вулиці: як зробити це без ганчір'я, натирання і, найголовніше, без розводів (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.