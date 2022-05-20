Святослав Вакарчук знову стане батьком

Лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук, котрий під час війни їздить містами України з благодійними концертами, знову стане батьком. Обранка музиканта Євгена Яцута чекає на дитину. Про це стало відомо після відвідин продюсером заходів Каннського кінофестивалю. Євгенія з'явилася в українському павільйоні кіноринку у вільній білій сукні, яка вже не могла приховати животик, що помітно округлився.

Вагітну кохану Вакарчука зняли на відео ТСН. Від коментарів Яцута відмовилася.

Нагадаємо, Святослав Вакарчук став батьком у серпні минулого року. Євгенія Яцута народила йому сина Івана, якого назвали на честь діда. Пара не коментує своїх стосунків. Довгий час Святослав приховував і народження спадкоємця. Майже через півроку він підтвердив, що дуже щасливий, що у 46 років став батьком. Раніше Вакарчук розповів, що дуже сумує за сім'єю та за маленьким сином.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що модель та телеведуча Вікторія Маремуха вперше стане мамою.

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