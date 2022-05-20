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Ріанна вперше стала мамою

11:54 20 травня 2022
Ріанна

Американська співачка Ріанна, яка тривалий час приховувала свою вагітність, вперше стала мамою. 34-річна зірка та 32-річний американський репер A$AP Rocky (справжнє його ім'я Ракім Майєрс) стали батьками.

Як повідомляє таблоїд TMZ, Ріанна народила 13 травня у Лос-Анджелесі. Видання також пише, що востаннє її бачили на публіці в Лос-Анджелесі 9 травня у Міжнародний день матері.

«Ріанна добре почувається. Вони у захваті від того, що стали батьками. Ріанна вже прекрасна мама», — розповіло джерело.

Зіркова пара поки що не коментує народження дитини. Ріанна та репер A$AP Rocky були знайомі майже десять років. Ще у 2013 році репер підтримав співачку під час її світового турне, а після цього вона знялася в його кліпі. Про романтичні стосунки зірок заговорили 2020 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що лідер гурту «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук знову стане батьком.

Фото instagram.com/badgalriri

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