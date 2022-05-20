Статус безробітного тепер можна отримати через «Дію»: покрокова інструкція
Отримати статус безробітного українці тепер можуть на порталі та у застосунку «Дія».
«Послуга доступна для українців, які втратили роботу під час війни, і проживають на тимчасово окупованих територіях або там, де ведуться активні бойові дії. Подати заявку та оформити виплати в „Дії“ можна за кілька хвилин, а кошти надійдуть на вашу картку еПідтримка», — повідомив віце-прем'єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Для того, щоб подати заявку, потрібно:
- авторизуватися на порталі або у додатку «Дія»;
- вибрати «Послуги» і далі «Допомога з безробіття»;
- вибрати «Отримати статус безробітного»;
- натиснути кнопку «Почати» та зробити дві позначки там, де потрібно підтверджувати втрату роботи;
- заповнити анкету;
- вибрати картку для виплат;
- залишити контактні дані;
- надіслати заяву.
Раніше перша віце-прем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко розповіла про новий закон, який спрощує процедуру надання статусу безробітного та призначення допомоги з безробіття.
Фото Pixabay97
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