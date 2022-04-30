Допомогу з безробіття зможуть отримати навіть офіційно працевлаштовані українці

У Верховній Раді прийняли закон, який спростить процедуру оформлення допомоги для людей, які втратили роботу — статус безробітного можна отримати, зокрема, подавши заявку через «Дію».

Як повідомляє Мінекономіки, в електронній формі заявку можна подати без урахування документів про освіту, трудової книжки, військово-облікового документу тощо — уряд спростив процедуру реєстрації.

За даними gsminfo.com.ua, згідно із законом, розмір цього виду соціальної допомоги дещо зменшиться. Так, суму виплат з безробіття прив’язали до мінімальної зарплатні (наразі 6500 гривень), тоді як раніше вона залежала від прожиткового мінімуму. Максимальний розмір держдопомоги особам, які втратили роботу, становитиме 9750 грн — 1,5 мінімальної заробітної плати. До ухвалення цього закону щомісячне утримання становило до 9924 грн.

Мінімальна сума соцдопомоги становитиме 650 грн — її призначатимуть громадянам, які за рік до отримання статусу безробітного мали менше 6 місяців офіційного стажу. Якщо страховий стаж перевищував пів року — сума допомоги становитиме 1800 грн. Мінімальну допомогу виплачуватимуть протягом дії військового стану та ще пів року після його скасування.

Розмір допомоги можуть переглянути, якщо буде уточнені дані про попередній стаж безробітного. Адже її можуть призначати, навіт якщо в центрі зайнятості немає точної інформації про отримувача статусу.



Призначити виплати по безробіттю можуть навіть переселенцям, які не мають необхідних документів. У цьому випадку всю необхідну інформацію про внутрішньо переміщених осіб центр зайнятості братиме із реєстрів місцевих органів влади. До речі, для оформлення статусу людям не обов'язково особисто приходити до центрів — відповідну інформацію можна надати будь-яким зручним способом.

Також на допомогу можуть розраховувати громадяни, які втратили лише частину свого доходу, або з певних причин не розірвали договору із роботодавцем. А ось громадянам України, які виїжджали з країни на більше, ніж 30 діб, допомогу з безробіття не призначатимуть.

Матеріал «Державна допомога безробітним українцям під час війни: як оформити та які виплати можна отримати» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Pixabay



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