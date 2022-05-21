День пам'яті Івана Богослова: що категорично не можна робити 21 травня 2022 року

У суботу, 21 травня 2022 року Православна церква України відзначає День пам'яті апостола та євангеліста Івана Богослова, одного з дванадцяти апостолів. Вважається, що Іван Богослов є покровителем та помічником письменників, видавців книг. Також святому моляться для спасіння від отруєння. Пов'язано це з тим, що самого Івана намагалися отруїти, але отрута на нього не подіяла.

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою.

У цей день було прийнято пекти обітні пироги, якими пригощали бідняків, сусідів, мандрівників, родичів, друзів. На обід чи вечерю з випічкою звали гостей. Пиріг із сиром з молока рудої корови готували для того, хто хворіє. Дівчата на виданні пекли спеціальні пироги, які виставляли на віконце — своїм запахом вони мали залучити нареченого.

Сон у ніч на 21 травня вказує людині на її головні думки та переживання, що може вилікувати від стресу, пригніченого стану, депресії, підказати про неправильність або вірність прагнень.

Народжені в цей день мають здатність досягати своєї мети. Відрізняються особливою стійкістю і йдуть набагато далі за інших, незважаючи на проблеми та перешкоди. Така завзятість дозволяє їм домагатися складних цілей, втілювати найсміливіші задуми у життя.

Народні прикмети дня

У черемхи багато квітів — літо буде мокрим.

Вранці з'явилася веселка — день виявиться дощовим.

Райдуга з'явилася ввечері — завтра буде ясно.

Видно відразу три веселки — сильний і тривалий вітер.

Дощ — буде багато грибів.

Червоний світанок — до негоди.

Червоне небо на заході сонця — на хорошу погоду.

Хмари збилися в одну купу на небі — до негоди.

Місяць у серпанку — до затяжної негоди.

Гроза далеко — до спекотної погоди.

Горобці в пісок зариваються — до сильного вітру.

Що заборонено робити 21 травня

Гостей не можна відпускати з дому із порожніми руками. Як правило, кожному гостю за старих часів вручали по шматочку приготовленого спеціального для цього дня пирога, або ж інші подарунки.

Не можна залишати випечені пироги на ніч. Усі вони мають бути з'їдені, роздані, роздаровані. Якщо ж пироги ще залишаються, їх згодовують птахам, домашнім чи диким.

Не можна сваритися з рідними людьми — навіть невелика сварка можете перерости у серйозний конфлікт, наслідки якого доведеться усувати дуже довго.

Не можна прати і гладити — одяг незабаром прийде в непридатність.

Не можна займатися ремонтом та генеральним прибиранням, а також важкою роботою.

Як писали «ФАКТИ», за переказами, Ісус Христос одного разу зустрів Івана та його брата Якова на Генісаретському озері (Галілейському морі) і покликав за собою. Залишивши батька, брати пішли за Сином Божим. Іван Богослов був наймолодшим із апостолів Спасителя і був поруч із Ним аж до кінця. Саме Івану Господь перед своєю смертю на хресті доручив дбати про Свою Матір Діву Марію.

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