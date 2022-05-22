Непереможний ексчемпіон світу Давид Бенавідес побив поліглота з Канади у бою за титул: відео нокауту

У ніч на неділю, 22 травня, на рингу Gila River Arena у Глендейлі (штат Арізона, США) відбувся бій за вакантний пояс тимчасового чемпіона WBC у середній вазі (до 72,6 кг) між американцем Давидом Бенавідесом (26 перемог, 23 з них — нокаутом) і канадцем з вірменським корінням Давидом Лем'є (43 перемоги, 36 з них — нокаутом, 5 поразок).

Поєдинок двох ексчемпіонів світу пройшов з явною перевагою 25-річного Бенавідеса, який у другому раунді відправив 33-річного Лем'є, який володіє французькою, англійською, вірменською, іспанською та арабською мовами, у нокдаун. При цьому канадець був дуже вражений і мало не полетів за межі рингу.

Кінець побиття Лем'є був покладений у третьому раунді, коли рефері, втомившись спостерігати, як Бенавідес б'є опонента, зупинив бій, зафіксувавши перемогу американця технічним нокаутом.

#BenavidezLemieux pic.twitter.com/93FqVdgvf5

— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) May 22, 2022

За статистикою Compubox, Бенавідес завдав 74 точних удари. Він виконав 40 джебів, точними з них стали 16. Що ж стосується Лем’є, то його активі 26 джебів, з них точними виявилися лише 2. Крім того, точність силових ударів американця склала 52%, канадця — 29%.

Зазначимо, що найвідданішими вболівальниками Давида Бенавідеса були у залі його дружина та маленький син.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що непереможений боксер Муса Янак помер прямо на рингу.

Фото Twitter Showtime Boxing

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