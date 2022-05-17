Непереможений боксер помер прямо на рингу: стала відома причина

Трагедія сталася на вечорі боксу в німецькому Гархінгу. Поєдинок у напівважкій вазі (нещодавно в цій же категорії мексиканець Сауль «Канело» Альварес сенсаційно програв Дмитру Біволу з росії) між місцевим спортсменом Мусою Ямаком, який у восьми попередніх поєдинках на профірингу не знав гіркоти поразки та володів чемпіонськими поясами WBF та GBU, та Хамзою Вандерою з Уганди завершився перед початком третього раунду.

Як передає свідчення очевидців видання Bild, 38-річний боксер турецького походження, за якого в залі вболівала вся родина, готовий був виходити в ринг після відпочинку, але раптово знепритомнів та впав на канвас. До нього одразу ж кинулися парамедики, спробувавши реанімувати Мусу. У підсумку Ямака доправили до лікарні, де лікарі констатували смерть від серцевого нападу.

За фактом смерті спортсмена поліція розпочала розслідування. Повідомляється, що доступу та роботі медиків на арені могли заважати близько півсотні вболівальників, через що довелося викликати додатково 15 патрулів та спеціальний загін поліції. Але тренери Ямака стверджують, що ситуація розгорталася інакше.

«Це було не так! Глядачі надали першу допомогу до прибуття медиків, котрі спробували врятувати Мусу. Це нісенітниця. Ми самі демонтували канати, щоби медикам було легше дістатися. Наш брат загинув на рингу. Поліція ж була дуже агресивною та кричала на нас», — заявили в команді боксера.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що російський боксер Арест Саакян упав у кому та помер після жорсткого нокауту на рингу.

420

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter