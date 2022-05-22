«У путіна був рак»: режисер Олівер Стоун спробував пояснити божевілля кремлівського диктатора

Відомий американський режисер Олівер Стоун, який раніше зняв антиукраїнський фільм «Нерозказана історія України», а у 2014 році інтерв'ював Віктора Януковича і згодом був внесений до бази даних центру «Миротворець» за антиукраїнську пропаганду, заявив, що володимир путін перехворів на рак. Про це творець фільмів «Взвод» та «Народжений 4 липня» сказав у підкасті журналіста Лекса Фрідмана.

Відомо, що Стоун познайомився з путіним у 2015 році, після чого записав із ним кілька великих інтерв'ю. Тоді Олівер стверджував, що між ним та президентом росії виникли довірчі стосунки. У зв'язку з цим його оцінка стану здоров'я путіна є цікавою. Про онкологію, яка була у господаря Кремля, Стоун заявив упевнено, без жодних «можливо» або «припускаю».

Стоун у 2019 році просив путіна стати хрещеним батьком його дочки

Відповідаючи на запитання Фрідмана, чи було рішення про напад на Україну свідченням божевілля путіна, чи це його стратегічна помилка, Стоун сказав: «Я не можу вам впевнено відповісти. По-перше, ми не знаємо, що йому сказали, чи справді розвідка надавала йому правильні оцінки. Можливо, він не був добре поінформований про ступінь співпраці, яку могли надати росіяни, які живуть в Україні. Це міг бути один із факторів того, що він некоректно оцінив наслідки… І не забувайте наступне: у путіна був рак, і, я думаю, він переміг його, але ще він був ізольований під час ковіда… Можливо, він втратив контакт із людьми. Але я спекулюю, я не знаю точно. Можливо, він думав, що все (вторгнення в Україну. — Авт .) пройде швидко».

Режисер також зазначив: «Я не зустрічався із путіним останні три роки. Людина, яку я знав, не має нічого спільного з безумцем, безвідповідальною і смертельно небезпечною, такою, як її сьогодні описують мас-медіа, порівнюючи з Гітлером і Сталіним».

Останнім часом Стоун виявився не єдиним, хто заявив на Заході про серйозні захворювання путіна. Одним із перших про це повідомив колишній агент британської розвідки Крістофер Стіл, який три роки пропрацював у Росії. Він відомий тим, що у 2016 році надав пресі «брудне досьє» на Дональда Трампа. Стіл стверджував, що путін володіє компроматом на обраного восени 2016 року президента США. І це досьє дозволить Кремлю шантажувати Білий дім. Йшлося нібито про участь Трампа в оргіях під час його короткого перебування у Москві.

Тепер колишній британський розвідник стверджує, що путін давно хворий на рак. Хвороба нібито вразила один із органів у черевній порожнині. Російський президент потребує операції. Лікування, яке він проходив раніше, не допомогло. Не допоміг і препарат, розроблений в одній із «недружніх країн». Ліки нібито викликали у путіна галюцинації. Були й інші серйозні побічні ефекти.

Раніше про онкологію у президента Росії розповідав радник голови президентського офісу Олексій Арестович, а британська преса нещодавно повідомляла про можливого наступника путіна на посаді під час його можливої операції.

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