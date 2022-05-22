«У путіна був рак»: режисер Олівер Стоун спробував пояснити божевілля кремлівського диктатора
Відомий американський режисер Олівер Стоун, який раніше зняв антиукраїнський фільм «Нерозказана історія України», а у 2014 році інтерв'ював Віктора Януковича і згодом був внесений до бази даних центру «Миротворець» за антиукраїнську пропаганду, заявив, що володимир путін перехворів на рак. Про це творець фільмів «Взвод» та «Народжений 4 липня» сказав у підкасті журналіста Лекса Фрідмана.
Відомо, що Стоун познайомився з путіним у 2015 році, після чого записав із ним кілька великих інтерв'ю. Тоді Олівер стверджував, що між ним та президентом росії виникли довірчі стосунки. У зв'язку з цим його оцінка стану здоров'я путіна є цікавою. Про онкологію, яка була у господаря Кремля, Стоун заявив упевнено, без жодних «можливо» або «припускаю».
Відповідаючи на запитання Фрідмана, чи було рішення про напад на Україну свідченням божевілля путіна, чи це його стратегічна помилка, Стоун сказав: «Я не можу вам впевнено відповісти. По-перше, ми не знаємо, що йому сказали, чи справді розвідка надавала йому правильні оцінки. Можливо, він не був добре поінформований про ступінь співпраці, яку могли надати росіяни, які живуть в Україні. Це міг бути один із факторів того, що він некоректно оцінив наслідки… І не забувайте наступне: у путіна був рак, і, я думаю, він переміг його, але ще він був ізольований під час ковіда… Можливо, він втратив контакт із людьми. Але я спекулюю, я не знаю точно. Можливо, він думав, що все (вторгнення в Україну. — Авт .) пройде швидко».
Режисер також зазначив: «Я не зустрічався із путіним останні три роки. Людина, яку я знав, не має нічого спільного з безумцем, безвідповідальною і смертельно небезпечною, такою, як її сьогодні описують мас-медіа, порівнюючи з Гітлером і Сталіним».
Останнім часом Стоун виявився не єдиним, хто заявив на Заході про серйозні захворювання путіна. Одним із перших про це повідомив колишній агент британської розвідки Крістофер Стіл, який три роки пропрацював у Росії. Він відомий тим, що у 2016 році надав пресі «брудне досьє» на Дональда Трампа. Стіл стверджував, що путін володіє компроматом на обраного восени 2016 року президента США. І це досьє дозволить Кремлю шантажувати Білий дім. Йшлося нібито про участь Трампа в оргіях під час його короткого перебування у Москві.
Тепер колишній британський розвідник стверджує, що путін давно хворий на рак. Хвороба нібито вразила один із органів у черевній порожнині. Російський президент потребує операції. Лікування, яке він проходив раніше, не допомогло. Не допоміг і препарат, розроблений в одній із «недружніх країн». Ліки нібито викликали у путіна галюцинації. Були й інші серйозні побічні ефекти.
Раніше про онкологію у президента Росії розповідав радник голови президентського офісу Олексій Арестович, а британська преса нещодавно повідомляла про можливого наступника путіна на посаді під час його можливої операції.200
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