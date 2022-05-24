«Такої тотальної війни в Європі не було 77 років. У нас немає альтернативи, окрім як боротися та перемогти», — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що з 24 лютого російська армія завдала по Україні 1474 ракетних ударів, застосувавши 2275 різних ракет. Абсолютна більшість — по цивільним об'єктам.

«За неповні три місяці було вже понад 3 тисячі авіаударів російських літаків та вертольотів. Окупанти ведуть проти нас дуже жорстоку війну. Такої війни справді не було на Європейському континенті вже 77 років. Тотальна війна, коли ворог намагається знищити якомога більше людей та інфраструктури», — сказав він і нагадав, що під завалами у Десні на Чернігівщині, по якій ворогом було випущено чотири ракети, було виявлено 87 загиблих.

«Яка країна витримувала такий масштаб ударів? Щоразу, коли ми говоримо нашим партнерам, що нам потрібна сучасна протиракетна зброя, сучасна бойова авіація, ми даємо не просто формальний запит. Ми говоримо про те, що цей наш запит — це реальні життя багатьох людей, які б не загинули, якби ми отримали всю зброю, по яку звертаємося», — зазначив президент.

Говорячи про ситуацію на фронті, Зеленський сказав, що найважча бойова ситуація зараз — на Донбасі, на Бахмутському, Попаснянському та Сєверодонецькому напрямках, де рашисти «влаштували бійню та намагаються знищити все живе». За його словами, найближчі тижні війни будуть складними, але Україна не має жодної альтернативи, окрім як боротися і перемогти.

Президент виступив перед учасниками форуму в Давосі, де говорив про необхідність надати Україні все те, що потрібне для порятунку життів наших людей. «Всі наші партнери згодні з тим, що боротьба України у війні проти росії — це захист спільних цінностей усіх країн вільного світу. Нашій спільній свободі. А якщо так, то ми маємо право розраховувати на повну та невідкладну допомогу, насамперед, зброєю», — додав він, подякувавши партнерам за озброєння та боєприпаси.

Напередодні у столичному Маріїнському палаці очільник держави вручав нагороди. У тому числі й сестрі матроса Віталія Скакуна, який був сапером 137 окремого батальйону морської піхоти 35-ї бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Остроградського. «Золоту Зірку» Героя України він отримав посмертно — боєць загинув, виконуючи бойове завдання на півдні України.

Зеленський підписав указ про нагородження українських воїнів — державними нагородами відзначено 161 військовослужбовця ЗСУ, з них 42 — посмертно.

Нагадаємо, що Віталій Скакун загинув у перші дні широкомасштабного вторгнення росії в Україну. Інженер батальйону морської піхоти замінував Генічеський автомобільний міст, щоб затримати просування танкової колони супротивника і загинув, підірвавши його.

Фото Офісу президента

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