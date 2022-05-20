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Україна

«Абсолютне зло, абсолютна дурість»: Зеленський відреагував на обстріл Лозової

19:43 20 травня 2022
Ракетний удар по Лозовій

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетні обстріли рашистами українських міст, зокрема, Лозової на Харківщині.

«Російський ракетний удар по щойно реконструйованому будинку культури. Семеро постраждалих, серед яких 11-річна дитина. Окупанти визначили своїми ворогами культуру, освіту та людяність. І не шкодують для них ані ракет, ані бомб. Що в голові у людей, які обирають ось такі мішені? Абсолютне зло, абсолютна дурість», — заявив Зеленський.

Нагадаємо, що вранці 20 травня зс рф нанесли ракетний удар по місту Малин в Житомирські області. Місцеві жителі у соцмережах повідомляли про 2−3 вибухи в районі залізничного вокзалу. Міська влада повідомила про пошкодження інфраструктурного об'єкту та близько ста будинків.

Фото — скріншот

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