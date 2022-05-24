В Україні змінили формулу розрахунку субсидій та сум пільг на оплату комуналки: що важливо знати

В Україні змінили формулу розрахунку субсидії та суми пільг на оплату комунальних послуг.

Як повідомляє видання «На пенсії», за квітень виплатять 43% субсидії та 59% пільги, нарахованих у січні 2022 року.

А з травня та на весь неопалювальний сезон виплачуватимуть 16% субсидії та 29% пільги, нарахованих у січні 2022 року.

Зазначається, що зменшення виплат пов'язане із меншою сумою комунального рахунку (без опалення), та, ймовірно, з наслідками воєнного стану.

Ті, хто раніше не отримував субсидію, але зараз вона йому потрібна, може протягом двох місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону звернутися за її призначенням. Головне — встигнути подати заяву та необхідні документи до закінчення неопалювального (опалювального) сезону.

Це стосується претендентів двох категорій:

Людей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

Власників житлових приміщень у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та у Києві.

Раніше в компанії YASNO нагадували, що своєчасна оплата є обов'язковою умовою для отримання житлової субсидії, і що в травні органи соціального захисту населення будуть аналізувати інформацію про стан особових рахунків субсидіантів та ухвалювати рішення про призначення субсидії на наступний період.

Фото Pixabay

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