35.28 / 36.46 37.08 / 38.46
Київ: +14
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Гроші

В Україні змінили формулу розрахунку субсидій та сум пільг на оплату комуналки: що важливо знати

11:33 24 травня 2022
Гривні

В Україні змінили формулу розрахунку субсидії та суми пільг на оплату комунальних послуг.

Як повідомляє видання «На пенсії», за квітень виплатять 43% субсидії та 59% пільги, нарахованих у січні 2022 року.

А з травня та на весь неопалювальний сезон виплачуватимуть 16% субсидії та 29% пільги, нарахованих у січні 2022 року.

Зазначається, що зменшення виплат пов'язане із меншою сумою комунального рахунку (без опалення), та, ймовірно, з наслідками воєнного стану.

Ті, хто раніше не отримував субсидію, але зараз вона йому потрібна, може протягом двох місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону звернутися за її призначенням. Головне — встигнути подати заяву та необхідні документи до закінчення неопалювального (опалювального) сезону.

Це стосується претендентів двох категорій:

  • Людей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
  • Власників житлових приміщень у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Житомирській, Запорізькій, Київській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях та у Києві.

Раніше в компанії YASNO нагадували, що своєчасна оплата є обов'язковою умовою для отримання житлової субсидії, і що в травні органи соціального захисту населення будуть аналізувати інформацію про стан особових рахунків субсидіантів та ухвалювати рішення про призначення субсидії на наступний період.

Фото Pixabay

192

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Сіль

В Україні гострий дефіцит солі: чому її немає у магазинах і чи скоро з'явиться

Рада зробила послаблення для однієї з груп пенсіонерів: про що йдеться

Рада зробила послаблення для однієї з груп пенсіонерів: про що йдеться

Саджайте помідори у відкритий ґрунт методом «лежачи в траншею» і підгодуйте лаврушкою: оригінальні способи збільшення врожаю (відео)

Саджайте помідори у відкритий ґрунт методом «лежачи в траншею» і підгодуйте лаврушкою: оригінальні способи збільшення врожаю (відео)

трудовий договір

Чи має право роботодавець під час війни не виплачувати зарплату: пояснює юрист

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.