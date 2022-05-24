Жорстокість у них із дитинства: 10-річний хокеїст із Росії побив арбітрів прямо на льоду (відео)

Справжнє свавілля влаштував у матчі дитячого чемпіонату з хокею між другою та першою командами ДЮСШ-19, що пройшов у Єкатеринбурзі, воротар номінальних господарів.

Наприкінці третього періоду, коли його команда програвала 1:10, Артемій Акшумов неадекватно відреагував на зауваження арбітрів. Спочатку хлопчик ударив кулаком одного «чоловіка в чорному», а потім огрів ключкою по спині іншого.

Примітно, що коментатор не засудив дії юного хокеїста-хулігана, лише голосно реготавши у прямому ефірі. «Артемій закипає та просто отоварив суддю кулаком. Він не витримує, б'є прямо по горбу, між лопаток. Яка жерсть! Вау! Це Уралмаш, дитинко!«- захлинаючись, кричав той.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Росії 12-річні хокеїсти влаштували масове побоїще на льоду.

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