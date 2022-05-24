Долітався: в Україні загинув ще один російський генерал

22 травня командування Десантно-штурмовими військами ВСУ повідомляло, що «в одному з районів виконання завдань» було збито ворожий Су-25 .

Як стверджує ВВС, російським пілотом, який не встиг катапультуватися, був генерал-майор військово-повітряних сил росії у відставці Канамат Боташев. Інформацію про його загибель журналістам підтвердили троє колишніх підлеглих Боташева, які побажали зберегти інкогніто. Вони підтримували зв'язок після закінчення служби. Один із них стверджував, що генерал-майор виконував завдання саме на Су-25.

Генерал Боташов, фото ВВС.

«Сьогодні загинув Канамат! Район Попасної, 8:25… Перший захід НАР-и (некеровані авіаційні ракети. — Авт), другий — бомби… Стінгер на виході з атаки, вибух у повітрі та… Все» , — цитує видання одного з учасників російського телеграм-каналу, в якому обговорювалася загибель Боташева.

ВВС, ґрунтуючись на відкритих джерелах, стверджує, що в Україні загинув щонайменше 31 російський військовий льотчик, але не виключає, що їх може бути більше.

Нагадаємо, що серед ліквідованих в Україні називають російських генерал-майорів: заступника командувача 41-ї армії Центрального військового округу росії Андрія Суховецького, начальника штабу та першого заступника командувача 41-ї армії Центрального військового округу росії Віталія Герасимова, командира 150-ї мотострілецької дивізії Олега Мітяєва, командира 141-го моторизованого полку Росгвардії Чечні Магомеда Тушаєва. Також повідомлялося, що загинули командувач 8-ї загальновійськової армії Південного військового округу збройних сил росії генерал-лейтенант Андрій Мордвічов і командувач 49-ї загальновійськової армії Південного військового округу Росії Яків Резанцев.

Фото Генштабу ЗСУ

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