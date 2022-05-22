Тест-драйв проведено на «відмінно»: ЗСУ вперше застосували вітчизняний дрон Spectator для знищення техніки рашистів (відео)

Безпілотники — техніка, якої гостро потребують українські військові. Тому можна зрозуміти інтерес, з яким представники Збройних сил нашої країни спостерігали за випробуваннями нового українського безпілотника Spectator, який покликаний допомагати на полі бою знаменитим турецьким побратимам Bayraktar.

Про це йдеться у повідомленні 45-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ.

І дрон не підвів своїх виробників: він навів артилерію на техніку супротивника, внаслідок чого було знищено паливозаправник та кілька одиниць легкої бронетехніки рашистів.

«Злітали безпілотником увечері на розвідку, підтвердили — працюємо. Притримали „смачненьке“ на ранок наступного дня. Знову вилетіли і за підтримки зброї 2C7 чітко і обережно пропрацювали. Гарячий запах українського „Піона“, а саме так називається ця гармата — останнє, що відчули окупанти», — зазначили військові.

Ще один приємний сюрприз зробили львівські десантники, які збили російський штурмовик Су-25.

«Сьогодні в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ було успішно збито російський штурмовик Су-25 «Грач». Броньований літак окупантів був назавжди приземлений розрахунком ПЗРК «Голка», — сказано в повідомленні Десантно-штурмових військ Збройних Сил України

При цьому десантники уточнюють, що на нижньому фотознімку показано палаючий російський штурмовик Су-25 «Грач» — вірніше те, що від нього залишилося.

Фото Генштабу ЗСУ

Нагадаємо, станом на ранок 22 травня в Україні було знищено вже 204 літаки армії рф.

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