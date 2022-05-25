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Сума може відрізнятися: Рєзніков розповів, як нараховуються виплати українським військовим

12:26 25 травня 2022
Сума може відрізнятися: Рєзніков розповів, як нараховуються виплати українським військовим

Грошові виплати, які зараз отримують українські військові, складаються з двох частин: щомісячного грошового забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання, вислуги тощо та додаткової грошової винагороди на період військового становища. Про це під час національного телемарафону повідомив міністр оборони Олексій Рєзніков.

Він також зазначив, що додаткова винагорода нараховується і для тих військовослужбовців, які безпосередньо не залучені до ведення бойових дій, проте виплати їм становлять 30 тис. грн. на місяць, або приблизно 1 000 грн. на день. Для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тис. грн. на місяць, або орієнтовно 3 000 грн. на день.

Так звані бойові виплати розраховуються на підставі бойових наказів та розпоряджень, що видаються військовим командуванням різних структур сил оборони.

«Якщо йдеться про ЗСУ, військова частина подає до Міноборони заявку на виплату грошового забезпечення. Міністерство оборони за цією заявкою перераховує військовій частині гроші. Після чого військова частина нараховує кошти безпосередньо військовослужбовцю», — повідомив Резніков.

Виплата грошей військовослужбовцям провадиться у поточному місяці за попередній і вона поділяється на дві частини. Так, у першій декаді місяця військовослужбовці отримують щомісячне грошове забезпечення відповідно до посади, звання та інших параметрів. У другій декаді відбувається нарахування додаткової винагороди — 30 тис. або 100 тис. за військовий стан та бойових.

Також міністр звернув увагу на те, що окремі підрозділи тієї чи іншої бригади можуть перебувати у бою, тоді як інші — у пункті постійної дислокації, проходити узгодження чи виконувати інші небойові завдання. Тому в рамках однієї бригади або навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися, і тут все-таки все залежить від бойових наказів командування.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, куди сім'ям слід звертатися за виплатами компенсації за загиблих воїнів, яка в Україні становить 15 млн. гривень.

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