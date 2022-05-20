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Суспільство та люди

15 мільйонів для родин загиблих воїнів ЗСУ: куди слід звертатись за виплатами

14:30 20 травня 2022
виплати сім&#39;ям загиблих воїнів ЗСУ

Постановою КМУ від 28.02.2022 № 168 прописано, що на період дії воєнного стану сім’ям загиблих військовослужбовців ЗСУ та інших вказаних формувань виплачується одноразова грошова допомога — 15 млн грн, яка розподіляється рівними частками на всіх отримувачів.

«Звернутись з відповідною заявою можуть члени сім'ї (дружина\ чоловік, діти), батьки та утриманці загиблого (померлого) військовослужбовця, військовозобов'язаного та резервіста, чи їх законні представники. До заяви додається затверджений перелік документів і копій (паспорти, свідоцтва, витяги), — пояснює адвокат Роман Сімутін. — Та найголовніший документ, на отриманні якого потрібно зосередити всю увагу — це документ, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті). Без цього висновку — решта не має значення.

Подавати заяву слід до військового комісаріату, котрий роз’яснить порядок отримання виплати та допоможе з отриманням необхідної документації від військової частини. Після прийняття рішення комісією Міноборони — кошти перераховують на рахунок обласного військового комісаріату, а звідти — на рахунок, указаний в заяві. Зауважу, що є важливі нюанси для виплат щодо загиблого члена ТРО. Тероборонівця хоч і прирівняли до військовослужбовця ЗСУ, та тільки під час виконання ним військових завдань і участі в бойових діях. Звичайний резервіст військову службу не здійснює, проте коли він загинув, бувши відправленим на фронт (при виконанні військового обов’язку) — цей випадок підпадає під закон і виплату передбачено".

Нагадаємо, жителям окупованих територій та зон активних бойових дій виплатять додаткову соцдопомогу.

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