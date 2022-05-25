«Ми маємо бути готовими зустріти ворога у своєму дворі»: Ектор Хіменес-Браво пішов на курси військової підготовки

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, який одержав український паспорт, під час війни залишається в країні та допомагає вистояти в боротьбі з російськими окупантами, взявся за зброю. Він пояснив, що не збирається вступати до ЗСУ, але пішов на курси військової підготовки, щоб бути готовим до можливого повернення ворога.

На своїй сторінці в Інстаграм він показав фото та відео з навчань та пояснив, що не збирається їхати з України. Він хоче допомогти країні, в яку приїхав 13 років тому і яку щиро полюбив, її менталітет та людей. Тут він придбав будинок в Ірпені, будує свою кар'єру та особисте життя.

«Інший час — інші вміння. На вихідних почав тренуватися військовій справі. Я звичайний громадянин, бізнесмен, лідер думок, який має будинок в Ірпені. І мені стало страшно за своє життя і близьких, коли я уявив, що міг бути 24 лютого вдома. Це може повторитись», — каже Ектор.

Він не засуджує тих, хто вирішив залишити країну. Головне, щоби кожен на своєму місці допомагав наближати перемогу.

«Хтось на мітингу в Берліні. Хтось донатом з Італії. А хто тут на місці. Це нормально. Тому я починаю приділяти час навичкам, необхідним для свого захисту. Вважаю, якщо кожен в Україні пройде такий курс, Росія сюди більше не прийде. Як можна зайти в країну, де 50% людей можуть тебе убити під час патрулювання або розгону мітингів. Орки, звичайно, тупі, але не настільки», — поділився шеф-кухар.

Він вважає, що на звільнених територіях, як і в Ірпені, ще рано розслаблятися. Ймовірно, що ворог може повернутися.

«Я не вожу з собою автомат. І не знімаю відео для галочки. Це моє життя, яке я хочу захистити, і хочу транслювати вам свої думки та позицію. І впевнений, що кожен українець має задуматися про це, оскільки орки можуть повернутися до вашого будинку (навіть якщо ви вже відчуваєте безпеку). І ми зустрінемо їх вже по-іншому», — каже Ектор.

Раніше Хіменес-Браво зворушливо освідчився в Україні та запевнив, що буде з нею до кінця.

Також шеф-кухар ділиться своїми фірмовими рецептами. Він розповів, як без дріжджів спекти смачний хліб.

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