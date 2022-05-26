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Події

«Батьки невдовзі загинули у Маріуполі»: затримали шахрая, який взяв у жінки гроші, але так і не евакуював її рідних

20:50 26 травня 2022
Маріуполь

Мешканцю Броварів повідомлено про підозру за шахрайські дії з евакуацією з Маріуполя та закупівлею пального. Про це повідомляє Telegram-канал Київської міської прокуратури.

«У березні 2022 року під приводом надання волонтерської допомоги підозрюваний пообіцяв потерпілій за грошову винагороду вивезти її батьків із тимчасово окупованого міста Маріуполь, де проходили воєнні дії, у безпечне місце. Свої послуги шахрай оцінив у 10 тисяч гривень.15 березня 2022 року, отримавши від жінки кошти, зловмисник жодних дій для евакуації її батьків не здійснив та намірів виконувати свої зобов’язання не мав. 20 березня внаслідок порожніх обіцянок підозрюваного та його зволікання батьки потерпілої загинули під час обстрілів міста Маріуполь. Однак і після цього підозрюваний тривалий час запевняв жінку, що з її рідними все гаразд, та отримані за їх перевезення кошти не повернув».

Ба більше, за даними слідства, чоловік ошукав і місцевих волонтерів. Під приводом забезпечення волонтерів талонами на пальне, брав у них кошти, однак свої зобов’язання не виконував та грошові кошти не повертав. За такою схемою зловмисник ошукав трьох волонтерів. Наразі за клопотанням прокурора підозрюваного взято під варту.

Раніше повідомлялося, що рашисти вивезли з Маріуполя до рф та «днр» десятки тисяч громадян України.

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