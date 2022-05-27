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74-річний Барі Алібасов одружується всьоме, наречена — уродженка Донецька

16:08 27 травня 2022
74-річний Барі Алібасов одружується всьоме, наречена&nbsp;— уродженка Донецька

Отримавши у вересні минулого року довгоочікувану свободу у вигляді розлучення від Лідії Феодосєєвої-Шукшиної, 74-річний продюсер групи «На-На» Барі Алібасов має намір одружитися всьоме.

Про це пишуть росЗМІ.

Шлюб з Шукшиною протримався всього два роки і закінчився судовими чварами через московську квартиру.

Загалом Барі Каримович був офіційно одружений шість разів, а також жив у цивільному шлюбі з Оленою Уронич, яка подарувала йому сина Барі Алібасова-молодшого.

Незабаром після розлучення здоров'я артиста почало стрімко погіршуватися. Шанувальники навіть підозрювали, що їхній улюбленець пережив інсульт: настільки змінилася мова та хода знаменитості.

Проте, як з'ясувалося, життєва енергія не покидає Алібасова. Навпаки, він із надією дивиться у майбутнє і навіть активно вибудовує особисте життя.

Так, стало відомо, що в п'ятницю, 27 травня, метр має намір одружитися всьоме! Його обраницею виявилася молода нянечка на ім'я Олена родом із Донецька.

За коментарем ЕГ звернулася до сина музиканта. Той зізнався, що на одруження його не запросили.

«Я не в курсі, батько не посвячує мене у такі справи. Якщо це та Олена, про яку я думаю, то це його нянечка, яка доглядає його довгий час. У такому разі я за нього радий та щасливий! Але на весілля мене не кликали, це трохи прикро» , — розповів Алібасов-молодший, якому минулого року довелося спростовувати новину про швидку появу у Барі ще одну дитину — від масажистки Вікторії Полторацької.

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