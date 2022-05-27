Планували перевозити солдатів-вбивць та техніку росії: СБУ заблокувала діяльність путінської компанії-«прокладки»

Служба безпеки України (СБУ), яка встановлює факти колабораціонізму з боку чиновників часів Януковича, зірвала плани ворога обійти раніше запроваджені санкції щодо ремонту транспортних літаків типу «Ан» шляхом залучення до схеми фірми-«прокладки» з однієї із країн Близького Сходу, яка нібито не має стосунку до москви.

Як повідомили у силовому відомстві, це дозволило б окупантам цілком «легально» обслуговувати важкі транспортні літаки по всьому світу.

Втім, завдяки роботі СБУ на випередження, профільні українські відомства скасували дію сертифікату техобслуговування для іноземного «посередника» країни-агресора і відтепер рф не зможе ремонтувати свої вантажні літаки, вироблені за ліцензію ДП «Антонов», у жодній з країн.

Це суттєво вдарить по логістиці окупантів, оскільки вони використовували понад десять важких суден типу «Ан-124» для перевезення особового складу і важкої броньованої техніки в ході повномасштабного вторгнення на територію України, констатували силовики.

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