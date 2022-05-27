35.24 / 36.43 37.27 / 38.76
Київ: +21
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Планували перевозити солдатів-вбивць та техніку росії: СБУ заблокувала діяльність путінської компанії-«прокладки»

17:18 27 травня 2022
Планували перевозити солдатів-вбивць та техніку росії: СБУ заблокувала діяльність путінської компанії-»прокладки»

Служба безпеки України (СБУ), яка встановлює факти колабораціонізму з боку чиновників часів Януковича, зірвала плани ворога обійти раніше запроваджені санкції щодо ремонту транспортних літаків типу «Ан» шляхом залучення до схеми фірми-«прокладки» з однієї із країн Близького Сходу, яка нібито не має стосунку до москви.

Як повідомили у силовому відомстві, це дозволило б окупантам цілком «легально» обслуговувати важкі транспортні літаки по всьому світу.

Втім, завдяки роботі СБУ на випередження, профільні українські відомства скасували дію сертифікату техобслуговування для іноземного «посередника» країни-агресора і відтепер рф не зможе ремонтувати свої вантажні літаки, вироблені за ліцензію ДП «Антонов», у жодній з країн.

Це суттєво вдарить по логістиці окупантів, оскільки вони використовували понад десять важких суден типу «Ан-124» для перевезення особового складу і важкої броньованої техніки в ході повномасштабного вторгнення на територію України, констатували силовики.

691

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Томати

Чайна ложка цього засобу замінить 3 вантажівки гною та всі добрива на городі: обов'язково додайте його до ґрунту (відео)

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Полийте цим огірки, перець та томати у холодну погоду, і врожай буде просто величезним (відео)

Гроші доведеться повернути: в Україні розпочинається масштабна перевірка отримувачів пенсій та інших виплат

Гроші доведеться повернути: в Україні розпочинається масштабна перевірка отримувачів пенсій та інших виплат

Знищений ворожий літак

Продовжив справу «Привида Києва»: під Херсоном український винищувач жорстко розправився з путінською «сушкою» Су-35

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.