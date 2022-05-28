«Запитання мене задовбало»: Дмитро Комаров пояснив, чому «зник» у соцмережах

Відомий телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров, який поповнив список «ворогів росії», емоційно відреагував на запитання про те, чому він так довго не з'являється у соціальних мережах.

Його попередній пост було датовано 1 травня, коли телеведучий знімав у Харкові зруйнований будинок і коли їхні машини почали обстрілювати.

«Тебе не було давно в соцмережах», — це питання, скажу м'яко, мене задовбало. Помер, убили, і таке інше. Увага: тому що «довго» не було в соцмережах" , — так реагує на запитання телеведучий. І додає: «Якщо хтось переживає, я зобов'язаний повідомити: ось сьогоднішня фотка. Працюю. Сьогодні у піджаку. Вчора у камуфляжі. А завтра буде завтра. Друзі, соцмережі — це віртуальний світ. Там легко жити у вигаданій реальності. Але війна знімає маски. І навіть у соцмережах видно, хто справжній, а хто намагається виглядати таким, яким не є. Я міг би сьогодні запиляти одну з тисяч фоток, зроблених на передовій — в окопах, під градами, на танку. І ви навіть не дізналися б, що я у місті».

За словами телеведучого, соцмережі для нього — навіть не у другій десятці життєвих пріоритетів, а лише інструмент журналіста для спілкування з аудиторією, коли є потреба.

Раніше Комаров радив бути дуже уважними людям, які повертаються до своїх будинків. Особливо до тих населених пунктів, які були під окупацією. Рашісти, які відступали, мінували будинки і квартири, двори, парки, машини і навіть трупи. Дмитро розповів, що в одному з будинків, куди днями мали повернутися діти, окупанти залишили гранату під ганчіркою.

Фото Дмитра Комарова із соцмереж

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