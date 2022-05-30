«У мій будинок потрапила ракета, загинула людина»: Лідія Таран розповіла, коли планує повернутися до Києва

Телеведуча Лідія Таран, яка через війну разом із дочкою Василиною знайшла притулок у Франції, розповіла, як адаптувалися до нового життя і коли планує повернутися до України.

А поки вона оселилася у невеликому містечку, за кордоном Лідія намагається робити все можливе для підтримки України: дає інтерв'ю місцевим ЗМІ, розповідає французькою про війну, веде благодійні концерти в містах Європи. Разом із колегами відкрила програму Ukraine SOS.

«У Франції дітей у школи дуже легко беруть, але потрібен певний час, щоб дитина освоїлася. І ось Василина адаптувалася, у неї з'явилися там друзі. Тут навчання триває до кінця червня. Вона також навчається паралельно онлайн в українській школі після повернення з французької. Цілими днями зайнята освітою. І, звичайно, у вільний час моніторить новини про Україну, спілкується з друзями, які розкидані зараз по всьому світу», — розповіла Лідія Таран у прямому ефірі телемарафону «Єдині новини».

Лідія каже, як і більшість українців, мріє повернутись додому. Але поки що не готова ризикувати безпекою дитини. Таран не приховує, що їй страшно. Під час атаки на Київ до її будинку потрапила ракета, загинула людина.

«Безпека — найголовніше. Поки люди не відчують, що безпечно, повертатися не варто. У моєму домі вбило людину ракетою. Мені небезпечно в моєму домі. Я поки що не бачу своєї дитини й себе в ньому. Це головний аргумент, чому поки що ми не збираємося повертатися додому», — сказала ведуча 1+1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що багато публічних людей повернулися до України. Світлана Тарабарова з дітьми приїхала до свого будинку під Києвом та показала, як рашисти денацифікували дитячий майданчик.

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