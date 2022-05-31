Чемпіон світу та Європи з позивним «Тренер» загинув у бою з російськими окупантами

Війна з путінською нечистістю забрала життя ще одного відомого спортсмена. У боях з окупантами на Луганщині загинув майстер спорту міжнародного класу, чемпіон світу та Європи, а також абсолютний чемпіон України з рукопашного бою Вадим Сотников. Про загибель спортсмена та талановитого тренера, у якого залишилися мама та кохана, на своїй сторінці у Facebook повідомила Криворізька федерація рукопашного бою.

«Неможливо уявити, не хочеться вірити… Нестерпний біль і смуток… Найкращі йдуть, але назавжди залишаються в наших серцях. Сотников Вадим загинув у бою, захищаючи свою Україну. Великий спортсмен, вірний друг, люблячий син, людина з великої літери — пам'ять про тебе буде вічною», — написали представники федерації.

Останнім часом уродженець Кривого Рогу Вадим Сотников жив у Дніпрі, де успішно тренував дітей, які привозили нагороди з усіх великих турнірів в Україні та за кордоном. Паралельно фахівець вивчав юриспруденцію та цивільне право в Одеському національному університеті. Після вторгнення Росії Вадим пішов добровольцем на фронт, де у нього був позивний «Тренер».

«Він був найкращим у своїй справі, найкращим тренером федерації рукопашного бою… Сотников Вадим загинув у бою, захищаючи країну. Наші діти завжди будуть тебе згадувати… Дуже боляче, непоправна втрата», — написала волонтер із Дніпра Юлія Дмитрова.

«Який жах, син мій у нього тренувався. Неймовірна людина. Діти згадуватимуть», — відреагував на трагедію один із батьків учнів Сотникова.

«Пам'ять про Вадима буде вічною. Глибокі співчуття матері та близьким», — пишуть друзі спортсмена.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у боях із рашистами загинули чемпіони України з кікбоксингу Назар Макаренко та Олександр Фештрига.

Фото Instagram

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