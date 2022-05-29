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Спорт

У боях за Україну загинули ще два чемпіони

20:51 29 травня 2022
Назар Макаренко та Олександр Фештрига

Повномасштабна війна, розв'язана росією на території України, продовжує забирати життя наших співвітчизників-спортсменів, котрі з автоматом у руках вирішили захищати Батьківщину.

Як повідомляє сайт-реквієм «Ангели спорту», у боях із рашистами загинули два кікбоксери — Назар Макаренко та Олександр Фештрига.

25-річний харків'янин Макаренко був кандидатом у майстри спорту, чемпіоном України, а також тренером. Після початку війни разом із батьком пішов у тероборону міста, а потім вирушив на передову, де отримав поранення, несумісне із життям. У Назара залишилися дружина та маленький син.

42-річний Фештрига із позивним «Сакура», родом із Чернівців, служив у 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр, захищав Донецький аеропорт. Свого часу Олександр шість разів вигравав чемпіонат України. Узимку 2014-го був активним учасником Революції Гідності, а влітку того ж року вступив до лав «Правого сектора» та вирушив на фронт добровольцем.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіон світу з муай-тай Олексій Янін загинув під час оборони Маріуполя.

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