Макрон подарував Єлизаветі II до Платинового ювілею незвичайний подарунок

Увечері 1 червня британська королева Єлизавета II отримала незвичайний подарунок від президента Франції Еммануеля Макрона. Церемонія вручення пройшла у Віндзорському замку. З нагоди так званого Платинового ювілею Її Величності французький лідер підносить їй племінного жеребця на прізвисько Fabulous (Казковий).

Коні сім років. Скакуна спеціально вирощували та тренували для служби у Республіканській гвардії Франції. Гарний кінь сірої масті виділявся на тлі своїх побратимів, тому що зазвичай у гвардії несуть службу чорні або коричневі жеребці.

Казковий перетнув Ла-Манш минулого тижня і встиг акліматизуватися на новому місці. До жеребця додається спеціальне сідло та гвардійська шабля.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», 2 червня у Сполученому Королівстві розпочинаються святкування на честь 70-річчя перебування Єлизавети II на престолі. Королева любить коней, так що подарунок Макрона напевно припаде їй до душі.

Також 1 червня стало відомо, що у Лондоні приземлився літак, на борту якого перебували принц Гаррі та Меган Маркл, а також їхні маленькі діти Арчі та Лілібет. Їхню присутність на урочистостях особисто схвалила Єлизавета II.

Повідомляється, що Сассекси будуть присутні на військовому параді на честь королеви. Їм відвели місце на знаменитому балконі Букінгемського палацу. А ось принца Ендрю, що осоромився, там не буде.

Гаррі та Меган також мають намір відвідати урочисту церковну службу на честь ювілею Її Величності.

Раніше Букінгемський палац повідомляв, що Єлизавета II хоче у суботу, 4 червня, побувати на королівських кінних перегонах в Ескоті. Однак цей пункт із плану урочистих заходів довелося викреслити, оскільки Її Величність почувається не зовсім здоровою. Крім того, цього дня її правнучці Лілібет виповнюється рік. Сассекси навряд чи поїдуть до Ескоту, мабуть, тому Єлизавета вирішила змінити свої плани — щоб провести більше часу з дитиною, яку вона ще жодного разу не бачила.

На фото жеребець Казковий

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