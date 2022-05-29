Меган Маркл та принц Гаррі мають намір привезти дітей до Лондона на ювілей королеви Єлизавети

Вже наступного тижня британці святкуватимуть так званий платиновий ювілей Єлизавети II. Виповнюється рівно 70 років від дня її коронації. До урочистих заходів королівська родина та британський уряд готуються вже давно. План їхнього проведення було складено і загалом затверджено ще минулого року. Однак до останнього залишалося незрозумілим, чи знайдеться місце на ювілеї Її Величності принцу Гаррі та Меган Маркл.

Востаннє Сассекси прилітали до Лондона у квітні, звідки одразу ж вирушили до Гааги, щоб взяти участь у церемонії відкриття «Ігор нескорених».

І ось 28 травня британські ЗМІ повідомили, що молодший син принца Чарльза та Діани має намір найближчими днями прилетіти до Лондона з дружиною та двома дітьми. Королева схвалила їхню присутність, попри заперечення принца Вільяма, старшого брата Гаррі. Як відомо, у їхніх взаєминах стався глибокий розкол після рішення Гаррі та Меган залишити Британію та влаштуватися в США.

The Daily Mail повідомляє, що Сассекси пообіцяли Її Величності поводитися тихо, не вступати в полеміку з членами королівської сім'ї й жодним чином не зіпсувати історичні урочистості, які триватимуть щонайменше чотири дні поспіль.

96-річна Єлизавета буде рада обійняти Гаррі та Меган та побачити їхніх дітей — Арчі та Лілібет. Майстра Арчі королева бачила зовсім маленьким. Потім батьки відвезли його до Штатів і більше до Британії не привозили. А мала Лілібет взагалі ніколи не була в Сполученому Королівстві.

Повідомляється, що Єлизавета оголосила решті членів королівської сім'ї, що це її ювілей, її свято і тому вона хоче бачити всіх родичів. «Ми повинні згуртуватися також, як згуртувалась у цей важкий час вся наша країна», — сказала вона.

І сім'я підкорилася волі Її Величності. Проте багато родичів королеви побоюються, що Меган Маркл не забариться скористатися нагодою і спробує перевернути увагу ЗМІ на себе. Привід для цього вона має — 4 червня маляті Лілібет виповнюється рік.

Подейкують, що Вільям наполіг на тому, щоб його молодший брат із дружиною не з'являвся на всіх урочистих заходах. Нібито Єлизавета попросила про це Гаррі та Меган, і ті обіцяли триматись у тіні. Вже відомо, що Сассекси 3 червня братимуть участь в урочистій службі на честь королеви в Соборі Святого Павла.

Відомо, що 37-річний Гаррі та 40-річна Меган житимуть у Фрогмор-котеджі, який був їхньою резиденцією. Він розташований у Віндзорі зовсім поруч з королівським замком.

Має намір прийняти у себе молодшого сина та його родину принц Чарльз. Але ця зустріч матиме суто приватний характер. Чарльз дуже хоче побачити онуку й онука, що підріс.

А ось чи зустрінуться за одним столом Гаррі та Вільям, невідомо.

Ювілейні урочистості стартують 2 червня. Цього дня відбудеться військовий парад. 3 червня пройде церковна служба. У суботу, 4 червня, Єлизавета та інші члени королівської родини мають намір відвідати перегони в Епсомі. А увечері заплановано грандіозний концерт Party At The Palace. Серед учасників заявлені група Queen з Адамом Ламбертом як солістом, Дайана Росс, італійський тенор Андреа Бочеллі, зірка соулу та ритм-енд-блюзу Аліша Кіз, рок-гурт LionKing, Род Стюарт, Duran Duran та багато інших відомих виконавців. Нарешті, в неділю, 5 червня, по всьому королівству буде влаштовано ювілейні банкети для підданих Її Величності. Будуть вуличні гуляння, барбекю та інші види веселощів. Вдень у Лондоні пройде карнавал, темою якого стануть ключові події за 70 років правління Єлизавети II.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що британська королева відвідала у травні традиційну виставку квітів у Челсі.

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