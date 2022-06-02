Території в України більше ніхто не забере: астролог розповів, як розвиватиметься ситуація на фронті у червні

Астролог Влад Росс склав гороскоп для України на червень і розповів, коли чекати запеклих боїв. За його прогнозом, війна в Україні в червні не закінчиться, проте місяць буде не особливо багатим на напружені транзити, що, безумовно, добре.

Таке припущення він висловив у коментарі «Главреду».

«Місяць обіцяє бути досить спокійним, незважаючи на військові дії. А вони поступово переходитимуть у статичну фазу. Територій уже ніхто у нас відбирати не буде, але будуть посилені ракетні обстріли, аби лиш вони не перетворилися на килимові бомбардування», — сказав астролог.

Найнебезпечніший період, коли відбуватимуться більш запеклі бої, на думку Росса, в районі повного місяця, тобто 13−16 червня.

«У ці дати можуть серйозно посилитися і ракетні обстріли. Також жорстка ситуація можлива наприкінці місяця — 27−29 червня. Отже, швидше за все, ракетами росія привітає нас із Днем Конституції — путін же любить символізм. Наприклад, на Великдень Росія завдала ракетного удар по Одесі, внаслідок чого загинули люди, зокрема немовля, тобто путіну знадобилося принести в жертву дитину», — каже Росс.

Влад Росс зазначає, що в середині місяця, коли буде повний місяць, потрібно буде уважно ставитись до будь-якої отриманої інформації.

«Наприклад, якщо росія наполягатиме на „мирі, дружбі, жуйці“, це буде означати, що точно ніякого миру не буде, і жодної дружби чи адекватних переговорів вона не зможе забезпечити, а отже, на це не потрібно погоджуватися. Можливі обмани і самообмани, а також „розводи“ на гроші. Тому в середині місяця слід з особливою обережністю ставитися до пропозицій, що обіцяють швидке збагачення», — говорить астролог.

Нагадаємо, що астролог Анжела Перл вважає, що Україна виганятиме ворога зі своєї землі у червні 2022 року. Російські окупанти не зможуть рухатись далі. За прогнозом спеціаліста, у цей час йдуть сильні бої і буде складно, проте кроки для того, щоб відкинути загарбників з України, будуть успішними. Перл розповіла, що ще один складний період буде на Новий рік. Проте вже у серпні та вересні цього року на територію України почнуть повертатися її мешканці.

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