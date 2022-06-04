Легендарний футболіст зі шрамом від вуха до грудей завершив кар'єру через трагедію у родині (відео)
Переможець Ліги чемпіонів у складі «Манчестер Юнайтед» та тріумфатор Олімпійських ігор у футболці збірної Аргентини Карлос Тевес, який якось примудрився отримати жовту картку на… 3-й секунді матчу, оголосив про завершення футбольної кар'єри через смерть вітчима.
«Я закінчив кар'єру, підтверджую, — цитує 38-річного футболіста tycsports.com. — У мене були пропозиції багатьох команд, але як гравець я вже віддав усе, що міг. Так що я більш ніж спокійний. Я втратив свого фаната номер один і тому більше не хотів грати».
Зазначимо, що вітчим футболіста Сегундо Раймунд Тевес помер від наслідків коронавірусу минулого року. Він був чоловіком рідної тітки Карлоса Адріани Ноемі Мартінес. Пара усиновила майбутню зірку футболу у шестирічному віці після того, як його рідного батька застрелили на вулиці (мати пішла з сім'ї, коли майбутній зірці футболу було лише півроку).
Нагадаємо, що Тевес у своїй кар'єрі грав за «Бока Хуніорс», «Корінтіанс», «Вест Хем», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сіті», «Ювентус» та «Шанхай Шеньхуа», де вартість кожного з його м'ячів склала 9,6 млн євро, а ціна результативної передачі коштувала китайському клубу 7,7 млн євро.
Окрім завоювання олімпійського «золота» Афін-2004 та трьох срібних медалей Кубка Америки у футболці збірної Аргентини, нападник тричі ставав чемпіоном Англії (двічі з «Манчестер Юнайтед» та один раз із «Манчестер Сіті»). Крім того, із «МЮ» Тевес виграв Лігу чемпіонів, а з «Ювентусом» двічі став чемпіоном Італії.
Відео найкращих голів Карлоса Тевеса
Щоправда, один із найкращих нападників в історії аргентинського футболу («аргентинський пророк ХХI століття», як назвав його Дієго Марадона) не завжди купався в титулах та розкоші. Хлопчик рано втратив батьків. А ще Тевес має серйозний шрам, що йде від правого вуха вниз по шиї і до грудей. Він отримав його в десять місяців, коли «досліджував» кухню і необережно перекинув на себе чайник з окропом. Шрами, як і його майстерність на футбольному полі, завжди були дуже помітною особливістю Карлоса.
Але уродженець неблагополучного передмістя Буенос-Айреса відмовляється від пластичних операцій, вважаючи, що мітки на його тілі — сполучна ланка між минулим і сьогоденням.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний футболіст Арьєн Роббен оголосив про завершення кар'єри.
Фото «Манчестер Юнайтед» та із соцмереж132
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