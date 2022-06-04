Легендарний футболіст зі шрамом від вуха до грудей завершив кар'єру через трагедію у родині (відео)

Переможець Ліги чемпіонів у складі «Манчестер Юнайтед» та тріумфатор Олімпійських ігор у футболці збірної Аргентини Карлос Тевес, який якось примудрився отримати жовту картку на… 3-й секунді матчу, оголосив про завершення футбольної кар'єри через смерть вітчима.

«Я закінчив кар'єру, підтверджую, — цитує 38-річного футболіста tycsports.com. — У мене були пропозиції багатьох команд, але як гравець я вже віддав усе, що міг. Так що я більш ніж спокійний. Я втратив свого фаната номер один і тому більше не хотів грати».

Знаменитий футболіст з вітчимом

Зазначимо, що вітчим футболіста Сегундо Раймунд Тевес помер від наслідків коронавірусу минулого року. Він був чоловіком рідної тітки Карлоса Адріани Ноемі Мартінес. Пара усиновила майбутню зірку футболу у шестирічному віці після того, як його рідного батька застрелили на вулиці (мати пішла з сім'ї, коли майбутній зірці футболу було лише півроку).

Нагадаємо, що Тевес у своїй кар'єрі грав за «Бока Хуніорс», «Корінтіанс», «Вест Хем», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сіті», «Ювентус» та «Шанхай Шеньхуа», де вартість кожного з його м'ячів склала 9,6 млн євро, а ціна результативної передачі коштувала китайському клубу 7,7 млн євро.

Окрім завоювання олімпійського «золота» Афін-2004 та трьох срібних медалей Кубка Америки у футболці збірної Аргентини, нападник тричі ставав чемпіоном Англії (двічі з «Манчестер Юнайтед» та один раз із «Манчестер Сіті»). Крім того, із «МЮ» Тевес виграв Лігу чемпіонів, а з «Ювентусом» двічі став чемпіоном Італії.

Відео найкращих голів Карлоса Тевеса

Щоправда, один із найкращих нападників в історії аргентинського футболу («аргентинський пророк ХХI століття», як назвав його Дієго Марадона) не завжди купався в титулах та розкоші. Хлопчик рано втратив батьків. А ще Тевес має серйозний шрам, що йде від правого вуха вниз по шиї і до грудей. Він отримав його в десять місяців, коли «досліджував» кухню і необережно перекинув на себе чайник з окропом. Шрами, як і його майстерність на футбольному полі, завжди були дуже помітною особливістю Карлоса.

Але уродженець неблагополучного передмістя Буенос-Айреса відмовляється від пластичних операцій, вважаючи, що мітки на його тілі — сполучна ланка між минулим і сьогоденням.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний футболіст Арьєн Роббен оголосив про завершення кар'єри.

Фото «Манчестер Юнайтед» та із соцмереж

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