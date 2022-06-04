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Залишила передсмертну записку: в Одесі 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна

16:16 4 червня 2022
Залишила передсмертну записку: в Одесі 11-річна дівчинка вистрибнула з вікна

В Одесі, яка вранці 4 червня знову стала мішенню ракетних атак армії росії, вчинила суїцид 11-річна дівчинка. Як повідомили в поліції регіону, дитина вистрибнула з вікна своєї квартири на четвертому поверсі багатоповерхового будинку на вулиці Генерала Вишневського.

Зазначається, що дівчинка була вдома сама.

«Її, ще живу, у дворі будинку виявили сусіди і одразу викликали медиків, однак у кареті швидкої допомоги, по дорозі до лікарні, вона померла», — повідомили в поліції, додавши, що під час огляду квартири загиблої там було знайдено передсмертну записку.

Тим не менш, мотиви вчинку дитини на даний момент не відомі.

На місці працювала слідчо-оперативна група відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1, встановлюються усі деталі події.

Нагадаємо, перед початком повномасштабного вторгнення росії в Україну у Львові наклала на себе руки 14-річна дівчинка, а в Миколаївській області — 17-річна. Обидві кинулися під поїзди, що рухалися.

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