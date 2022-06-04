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Події

Ворог завдав під ранок ракетного удару по Одеській області, є потерпілі

9:50 4 червня 2022
Ракетний удар

Рано вранці 4 червня росіяни, які вже понад сто днів продовжують широкомасштабну агресію проти України, завдали ракетного удару по Одеській області. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

«Літаки стратегічної авіації Росії завдали удару крилатою ракетою по одному з районів Одеської області. Ракета типу Х-59 потрапила в сільське підприємство і за попередньою інформацією постраждали дві людини», — заявив Братчук.

За словами речника, рятувальники вже ліквідували пожежу в будівлі підприємства.

Як зазначив Братчук, ймовірність ворожих атак по області залишається високою.

Як писали «ФАКТИ», раніше Братчук заявив, що найближчим часом екіпаж російського фрегата «Адмірал Макаров» може приєднатися до моряків із потопленого крейсера «Москва».

Фото: missilery.info

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