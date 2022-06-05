Окупанти завдали масштабного ракетного удару по Києву: весь лівий берег у диму

Рано вранці у неділю, 5 червня, по Києву було завдано ракетного удару.

Як повідомив мер Києва Віталій Кличко, вибухи прогриміли у Дарницькому та Дніпровському районах столиці.

«Наразі жертв в результаті ракетних ударів по об'єктах інфраструктури немає. Одного постраждалого госпіталізували. Служби працюють на місцях, що зазнали атак» , — зазначив він.

«Реальний Київ» виклав відео клубів диму та проліт ракети над столицею.

У ЗМІ з'явилася інформація, що ракети запускали з білорусі. Кілька ракет знищила українська ППО. Радник голови Офісу президента України Сергій Лещенко повідомив, что удари було нанесено по объектах «Укрзалізниці»

Напередодні рашисти завдали удару по Одеській області. Ракета типу Х-59 потрапила до сільського підприємства, постраждали люди.

Фото «Реальний Київ»

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