У ніч на неділю, 5 червня, у Мельбурні пройшов об'єднавчий бій за чотири чемпіонські пояси в легкій вазі. Австралієць Джордж Камбосос-молодший (20 перемог, 10 з них — нокаутом, 1 поразка) уперше після сенсаційної перемоги над Теофімо Лопесом у листопаді минулого року захищав титули WBA Super, WBO, IBF та WBC Franchise у поєдинку проти чемпіона WBC американця Девіна Хейні (28 перемог, 15 із них — нокаутом).

Зазначимо, що спочатку суперником Камбососа мав стати Василь Ломаченко, але українець відмовився від цього бою та вирішив захищати свою країну зі зброєю в руках у війні проти росії. Тоді австралієць пообіцяв, що після перемоги над Хейні він обов'язково зустрінеться у рингу з уродженцем Білгород-Дністровського пізніше.

Проте звітний поєдинок пройшов під диктовку американця. Девін упевнено діяв у рингу, тримаючи Камбососа на безпечній відстані, тоді як той багато клінчував та намагався викидати удари навіть після гонгу. Чемпіонські раунди також не принесли жодної вигоди австралійцю, і в підсумку судді одностайним рішенням — 116:112, 116:112, 118:110 — віддали перемогу Хейні, а разом із нею й чотири чемпіонські пояси.

Перевагу американця показує й статистика ударів. І якщо за силовими ударами картинка ще рівна, то за джебами — тотальна домінація Хейні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Денис Берінчик побив росіянина та захистив чемпіонський пояс WBO International.

Фото Times News Network

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