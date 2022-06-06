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Україна

ЗСУ продовжують утримувати Сєверодонецьк, ворог у безсилій злобі обстрілює інші населені пункти, — Генштаб

19:16 6 червня 2022
Українські воїни

Триває сто третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Основні зусилля путінці нині зосереджують на спробах встановлення повного контролю над Сєверодонецьком та блокуванні наших військ у районі Лисичанська. Однак наші воїни поки зводять нанівець намагання ворога взяти під контроль автошлях Бахмут — Сєверодонецьк.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, на Донецькому напрямку ворог проводить заходи з відновлення боєздатності окупаційних підрозділів. На окремих полігонах відзначено проведення заходів бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими.

На Лиманському напрямку, з метою знищення фортифікаційних споруд, ворог обстрілював наші підрозділи із мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Пискунівки. Завдав ракетного удару по Миколаївці.

На Бахмутському напрямку, з метою підтримки дій підрозділів, ворог обстрілює зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка. Завдав авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу населеного пункту Роти.

Крім того, на Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій в прикордонних районах на північ від міста Харкова.

В той же час на Харківському напрямку ворог веде оборонні бої з метою стримування просування підрозділів Сил оборони до Державного кордону та утримання контролю над автошляхом Бєлгород — Куп’янськ. Для цього в районах населених пунктів Шестакове, Перемога та Байрак було проведене дистанційне мінування ділянок місцевості.

Нагадаємо, у Раді національної безпеки і оборони України припускають ймовірність тимчасової втрати територій під час можливого відступу Збройних сил України на Донбасі, і не вважаєть це трагедією.

Фото Генштабу ЗСУ

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