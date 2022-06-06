Триває сто третя доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Основні зусилля путінці нині зосереджують на спробах встановлення повного контролю над Сєверодонецьком та блокуванні наших військ у районі Лисичанська. Однак наші воїни поки зводять нанівець намагання ворога взяти під контроль автошлях Бахмут — Сєверодонецьк.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, на Донецькому напрямку ворог проводить заходи з відновлення боєздатності окупаційних підрозділів. На окремих полігонах відзначено проведення заходів бойового злагодження мотострілецьких і танкових підрозділів противника, доукомплектованих мобілізованими.

На Лиманському напрямку, з метою знищення фортифікаційних споруд, ворог обстрілював наші підрозділи із мінометів та артилерії в районах Тетянівки та Пискунівки. Завдав ракетного удару по Миколаївці.

На Бахмутському напрямку, з метою підтримки дій підрозділів, ворог обстрілює зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів райони населених пунктів Берестове, Федорівка і Миронівка. Завдав авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу населеного пункту Роти.



Крім того, на Слобожанському напрямку противник продовжує ведення бойових дій в прикордонних районах на північ від міста Харкова.

В той же час на Харківському напрямку ворог веде оборонні бої з метою стримування просування підрозділів Сил оборони до Державного кордону та утримання контролю над автошляхом Бєлгород — Куп’янськ. Для цього в районах населених пунктів Шестакове, Перемога та Байрак було проведене дистанційне мінування ділянок місцевості.

Нагадаємо, у Раді національної безпеки і оборони України припускають ймовірність тимчасової втрати територій під час можливого відступу Збройних сил України на Донбасі, і не вважаєть це трагедією.

Фото Генштабу ЗСУ

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